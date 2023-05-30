Об этом 24 Каналу заявил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что страны Запада боятся, прежде всего, ядерного столкновения со страной-агрессором.

Интересно Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

"Поэтому они пытаются дозировать свою поддержку Украине, чтобы Путин в Кремле окончательно не сошел с ума и не начал швыряться атомными бомбами", – подчеркнул политолог.

Почему западные союзники пошагово оказывают помощь Украине: смотрите видео

Страны Запада взялись за оборону

Вторая причина такой пошаговой помощи – технические проблемы. По словам политолога, многие европейские страны, в частности, Германия, запустили собственную оборону.

Долгое время считалось, что оборона "дело десятое" и, мол, стране ничего не угрожает. Поэтому Германия вкладывалась, в частности, в социальную и культурную сферу. Однако, после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года немецкие власти сменили стратегию.

Они желают это делать систематически. Начинают подтягивать собственную оборонную мощь и помогать Украине тоже. У них нет технической возможности это сделать одновременно,

– заявил Игорь Эйдман.

Помощь ЗСУ от стран Запада