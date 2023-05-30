Об этом 24 Каналу заявил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что страны Запада боятся, прежде всего, ядерного столкновения со страной-агрессором.
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"Поэтому они пытаются дозировать свою поддержку Украине, чтобы Путин в Кремле окончательно не сошел с ума и не начал швыряться атомными бомбами", – подчеркнул политолог.
Почему западные союзники пошагово оказывают помощь Украине: смотрите видео
Страны Запада взялись за оборону
Вторая причина такой пошаговой помощи – технические проблемы. По словам политолога, многие европейские страны, в частности, Германия, запустили собственную оборону.
Долгое время считалось, что оборона "дело десятое" и, мол, стране ничего не угрожает. Поэтому Германия вкладывалась, в частности, в социальную и культурную сферу. Однако, после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года немецкие власти сменили стратегию.
Они желают это делать систематически. Начинают подтягивать собственную оборонную мощь и помогать Украине тоже. У них нет технической возможности это сделать одновременно,
– заявил Игорь Эйдман.
Помощь ЗСУ от стран Запада
- Германия объявила о новой военной помощи для Украины. Это самый большой пакет с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди помощи, в частности, 4 системы ПВО IRIS-T SLM, а также мобильные IRIS-T SLS.
- Нидерланды, вероятно, предоставят Украине истребители F-16. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на двух людей, знакомых с этим вопросом.
- Испания передает ВСУ дополнительные танки Leopard 2. В Украину отправятся еще 4 боевых танка. Нашим защитникам предоставят и партию бронетранспортеров M113.