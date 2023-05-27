Среди прочего помощь будет включать 4 системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS. Посол Украины в Германии Алексей Макеев уже 27 мая рассказал о новых подписанных контрактах.

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Что известно о новых установках IRIS-T для Украины

Дальнейшие контракты подписаны сегодня (27 мая – 24 Канал) в Юберлингене на Боденском озере,
– рассказал посол.

Следует отметить, что Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины 14 мая. Он включает в себя артиллерию, противовоздушную оборону, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства. Впоследствии Берлин рассказал, что на эти деньги Вооруженные Силы Украины получат:

  • 1 радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 2 бронированных мостоукладчика BIBER;
  • 3 мобильные системы разминирования;
  • 54 беспилотника-разведчика Vector;
  • 8 антидронных систем;
  • 6 машины для пограничников;
  • 1 частотный глушитель;
  • 2 грузовика с системой сменного кузова с 20 платформами;
  • ориентировочно 10 грузовиков и прицепов;
  • 8 грузовиков, микроавтобусов и внедорожников;
  • 34 пикапа;
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 4 системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ним;
  • 12 мобильных IRIS-T SLS и ракеты к ним;
  • 15 зенитных установок Gepard;
  • артиллерийские снаряды 155-мм;
  • 5 мостов для мостоукладывающей техники BIBER.

Более того, в Украину передадут также автоцистерны, портативные системы освещения, пулеметы, гранатометы и скорие.

Сколько IRIS-T есть в Украине: коротко

  • Системы противовоздушной обороны IRIS-T Украина получает от Германии. Берлин в июне 2022 года заявил, что передаст одну систему. Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Киеву предоставят еще 3 дополнительных системы IRIS-T.
  • По состоянию на 27 мая 2023 года известно, что Германия уже передала Украине две установки IRIS-T. Первую Вооруженные Силы Украины получили в октябре 2022 года.
  • Вторая система ПВО IRIS-T прибыла к нам в апреле 2023 года. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что установка IRIS-T повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. Подробнее о характеристиках этой техники – читайте по ссылке.