Серед іншого допомога включатиме 4 системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв вже 27 травня розповів про нові підписані контракти.

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Що відомо про нові установки IRIS-T для України

Подальші контракти підписані сьогодні (27 травня – 24 Канал) в Юберлінгені на Боденському озері,

– розповів посол.

Варто зазначити, що Німеччина оголосила про найбільший пакет воєнної допомоги для України 14 травня. Він включає артилерію, протиповітряну оборону, бойові броньовані машини та військово-інженерні засоби. Згодом Берлін розповів, що на ці гроші Збройні Сили України отримають:

1 радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D;

2 броньованих мостоукладачів BIBER;

3 мобільні системи розмінування;

54 безпілотники-розвідники Vector;

8 антидронних систем;

6 машини для прикордонників;

1 частотний глушник;

2 вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами;

орієнтовно 10 вантажівок і причепів;

8 вантажівок, мікроавтобусів та позашляховиків;

34 пікапи;

8 вантажівок Zetros;

4 системи ППО IRIS-T SLM та ракети до них;

12 мобільних IRIS-T SLS та ракети до них;

15 зенітних установок Gepard;

артилерійські снаряди 155-мм;

5 мостів для мостоукладальної техніки BIBER.

Ба більше, в Україну передадуть також автоцистерни, портативні системи освітлення, кулемети, гранатомети та швидкі.

Скільки IRIS-T є в Україні: коротко