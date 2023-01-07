Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог и экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, идет четкая системная работа по вооружению Украины в координации между Украинским и Западным командованием.

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Что будет зимой

Рамис Юнус убежден, что Украина и Запад готовятся к зимнему наступлению и параллельно усиливают уязвимые места обороны. В 2023 году Украина получит все, чего не получила в 2022 году. По словам политолога, Украина в ближайшее время получит вооружение для реализации конкретных задач по освобождению Мелитополя, Мариуполя, Крыма и Донбасса. Кроме того, будут усилены системы ПВО.

Юнус прокомментировал новость о выделении почти 4 миллиардов долларов военной помощи для Украины.

Блинкен это уже четко сказал, там не 3 миллиарда, а 3 миллиарда 750 миллионов, потому что там кроме того, что почти 3 миллиарда это ваши, а 750 миллионов выделено европейцам для того, чтобы они тоже вам поставили бы, а эти деньги помогли им компенсировать,

– сказал политолог.

По мнению Рамиса Юнуса, Украину скорее готовят к контрнаступлению, чем обороне, но нужно еще усилить украинскую ПВО. В то же время, политолог отметил снижение уровня нанесенного ущерба Украине ракетными обстрелами, а также предусмотрел получение первого ЗРК Patriot уже в ближайшие недели.

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Как отметил политолог, первый Patriot Украина получит не от США, а от Германии. США выполнили все, о чем их просила Германия и Украина, в результате чего Германия согласилась передать один комплекс. Следующие решения будут касаться танков и самолетов.

Почему на это решение ушло так много времени

Экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана отметил, что процесс принятия решения о передаче тяжелого вооружения Украине обусловлен успехами Харьковской операции. До этого партнеры опасались, что Украина не справится, а западное оружие попадет к россиянам. Поскольку Украине удалось успешно провести несколько операций по освобождению территорий, союзники поверили, что Украина сможет переломить ход событий и приняла решение о предоставлении оружия.

Они просто были не уверены, что они вам будут передавать оружие, а это оружие потом попадет в руки России, а вы и так проиграете. Вот у них был такой подход и у американцев, и у европейцев. Вы сломали это все. Вы сломали, и не за один день, а регулярно,

– сказал Юнус.

По мере поступления оружия, украинцы смогли грамотно его использовать и быстро овладеть, чем удивили партнеров. Это вселило уверенность и теперь поставки оружия выйдут на новый уровень.

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