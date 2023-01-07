Про це 24 Каналу розповів американський політолог та екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, триває чітка системна робота з озброєння України в координації між Українським та Західним командуванням.

Читайте також Захід почав постачати Україні зброю для конкретної наступальної операції, – Піонтковський

Що буде взимку

Раміс Юнус переконаний, що Україна та Захід готуються до зимового наступу і паралельно посилюють вразливі місця оборони. У 2023 році Україна отримає усе, чого не отримала у 2022. За словами політолога, Україна найближчим часом отримає озброєння для реалізації конкретних завдань зі звільнення Мелітополя, Маріуполя, Криму та Донбасу. Окрім того, буде посилено системи ППО.

Юнус прокоментував новину про виділення майже 4 мільярдів доларів військової допомоги для України.

Блінкен це вже чітко сказав, там не 3 мільярди, а 3 мільярди 750 мільйонів, бо там окрім того, що майже 3 мільярди це ваші, а 750 мільйонів виділено європейцям для того, щоб вони також вам поставили б, а ці гроші допомогли їм компенсувати,

– сказав політолог.

На думку Раміса Юнуса, Україну скоріше готують до контрнаступу, ніж оборони, але потрібно ще посилити українську ППО. Водночас політолог відзначив зниження рівня нанесеного урону Україні ракетними обстрілами, а також передбачив отримання першого ЗРК Patriot вже найближчими тижнями.

Азербайджанський політолог розповів про перспективи озброєння України: дивіться відео

Як зазначив політолог, перший Patriot Україна отримає не від США, а від Німеччини. США виконали усе, про що їх просила Німеччина та Україна, в результаті чого, Німеччина погодилась передати один комплекс. Наступні рішення будуть стосуватись танків та літаків.

Чому на це рішення пішло так багато часу

Екскерівник апарату уряду Азербайджану зазначив, що процес ухвалення рішення про передачу важкого озброєння Україні зумовлений успіхами Харківської операції. До цього партнери боялись, що Україна не впорається, а західна зброя потрапить до росіян. Оскільки Україні вдалось успішно провести декілька операцій зі звільнення територій, союзники повірили, що Україна зможе переломити хід подій та ухвалили рішення про надання зброї.

Вони просто були не впевнені, що вони вам будуть постачати зброю, а ця зброя дарма потрапить до рук Росії, а ви й так програєте. Ось у них був такий підхід, і у американців, і у європейців. Ви зламали це все. Ви зламали, і не за один день, а регулярно,

– сказав Юнус.

В міру надходжень зброї, українці змогли грамотно її використати та швидко опанувати, чим здивували партнерів. Це вселило впевненість і тепер постачання зброї вийдуть на новий рівень.

Що відомо про постачання зброї: останні новини