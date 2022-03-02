Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем фейсбуке. Украинская дипломатия усердно работает над тем, чтобы у украинских защитников было достаточно оружия для победы над оккупантами. Работа не прекращается.

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Оружие едет. Оружия много, достаточно для того, чтобы убить врага… Все, что нужно для защитников Украины, украинская дипломатия получит. Я обещаю. Мы сделаем для этого абсолютно все, – сказал господин Кулеба

Есть незначительные нюансы, но их решают

Небольшие проблемные вопросы сейчас активно разрешаются. Некоторого оружия пока нет в оперативном наличии.

Есть проблемные вопросы, которые находятся в процессе разрешения. Но я уверен, что мы их решим. Проблемные сугубо из-за того, что либо чего-то нет в оперативном наличии, либо то, что нам нужно, чрезвычайно технически велико и сложно и требует дополнительных решений для передачи, – пояснил министр.

Кулеба призвал не сомневаться в наших силах. Будет сложно, но все обязательно победим.

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