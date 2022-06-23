В Украину продолжают поступать современные гаубицы и самоходные артиллерийские установки 155-мм калибра. 7 стран уже передали для моей страны свою боевую технику. Немного деталей о них.

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M777 (США)

M777 – новейшая серийная артиллерийская система, разработанная британским оборонным гигантом BAE Systems, которая впоследствии стала на вооружение США.

обслуживание: 7+1 человек;

максимальная дальность стрельбы: специальными снарядами – 30+ км, максимальная обычными снарядами – 24,7 км;

до 5 выстрелов в минуту (интенсивная), а стандартная – до 2;

развертывание – 3 минуты, свёртывание – 2.

3 минуты, свёртывание – 2. Считается самой современной артиллерийской системой армии США.

FH70 (Великобритания – Германия – Италия)

FH70 – это буксируемая самодвижущаяся гаубица, которая разрабатывалась Великобританией и ФРГ, а позднее к ним присоединилась и Италия.

Разработчики оружия планировали гаубицу, которая будет иметь высокую скорость стрельбы и необходимый минимум времени для развертывания.

обслуживание: 8 человек;

дальность стрельбы обычным снарядом – 24,7 километра, а активно-реактивным – 31,5 километра;

24,7 километра, а активно-реактивным – 31,5 километра; до 6 выстрелов в минуту;

время перевода из походного положения в боевое – 4 минуты.

M109 (Соединенное Королевство – США)

M109 – эта самоходная американская артиллерийская установка, которая прошла множество модернизаций. Их передала нам Британия.

обслуживание: 6 человек;

дальность стрельбы – до 30 километров;

до 30 километров; 4 – 6 выстрелов в минуту.

САУ AHS Krab (Польша)

AHS Krab – современная польская самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.

В передней части корпуса расположена силовая установка и отделение управления, в средней и задней части корпуса – боевое отделение.

обслуживание: 5 человек;

максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров;

выполняет 6 выстрелов в минуту;

боекомплект гаубицы – 40 снарядов;

40 снарядов; гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость и подвижность.

САУ CAESAR (Франция)

CAESAR – это самоходная артиллерийская установка, использующая 155 мм калибр, разработанная во Франции фирмой Nexter.

Значительным преимуществом этих самоходных гаубиц является повышенная мобильность.

обслуживание: 5 человек;

максимальная скороострельность: 6 выстрелов в минуту;

боекомплект: 18 снарядов.

САУ Panzerhaubitze 2000 (Германия – Нидерланды)

Panzerhaubitze 2000 – это тяжелая артиллерийская установка, способная стрелять на расстояние до 40 километров.

Бундесвер описывает Panzerhaubitze 2000 как одну из самых современных артиллерийских систем в мире.

обслуживание: 5 человек;

сила заключается в точности и большой дистанции боя;

ручная система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов;

способна выпускать 3 снаряда за 9 секунд или 10 за 56 секунд.

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