В Україну продовжують надходити сучасні гаубиці та самохідні артилерійські установки 155-мм калібру. Зокрема, 7 країн уже передали для моєї країни свою бойову техніку. Поговоримо коротко про нову зброю ЗСУ.

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M777 (США)

M777 – найновіша серійна артилерійська система, розроблена британським оборонним гігантом BAE Systems, яка згодом стала на озброєння США.

обслуга: 7+1 осіб;

максимальна дальність стрілянини: спеціальними снарядами – 30+ км, максимальна звичайними снарядами – 24,7 км;

до 5 пострілів за хвилину (інтенсивна), а стандартна – до 2;

розгортання – 3 хвилини, згортання – 2.

Вважається найсучаснішою артилерійською системою армії США.

FH70 (Велика Британія – Німеччина – Італія)

FH70 – ця гаубиця самохідна та така, що буксирується, розроблялася Великобританією і ФРН, а пізніше до них приєдналася і Італія.

Розробники зброї планували гаубицю, яка матиме високу швидкість стрілянини та необхідний мінімум часу для розгортання.

обслуга: 8 осіб;

дальність стрілянини звичайним снарядом - 24,7 км, а активно-реактивним - 31,5 км;

до 6 пострілів за хвилину;

час переведення з похідного становища до бойового - 4 хвилини.

M109 (Сполучене Королівство – США )

M109 – це самохідна американська артилерійська установка, яка пройшла безліч модернізацій. Їх передала нам Британія.

обслуга: 6 осіб;

дальність стрілянини - до 30 кілометрів;

4 – 6 пострілів за хвилину.

САУ AHS Krab (Польща)

AHS Krab – сучасна польська самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

У передній частині корпусу розташована силова установка та відділення управління, у середній та задній частині корпусу – бойове відділення.

обслуга: 5 осіб;

максимальна дальність стрілянини становить до 40 кілометрів;

виконує 6 пострілів за хвилину;

боєкомплект гаубиці – 40 снарядів;

40 снарядів; гусеничне шасі забезпечує хорошу прохідність та рухливість.

САУ CAESAR (Франція)

CAESAR – це самохідна артилерійська установка, що використовує 155 мм калібр, розроблена у Франції фірмою Nexter. Значною перевагою цих самохідних гаубиць є підвищена мобільність.

обслуга: 5 осіб;

максимальна скорострільність: 6 пострілів за хвилину;

боєкомплект: 18 снарядів.

САУ Panzerhaubitze 2000 (Німеччина – Нідерланди)

Panzerhaubitze 2000 – це важка артилерійська установка, яка здатна стріляти на відстань до 40 кілометрів. Бундесвер описує Panzerhaubitze 2000 як одну з найсучасніших артилерійських систем у світі:

обслуга: 5 осіб;

переваги: сила полягає в точності та великій дистанції бою;

ручна система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів;

здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд.

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