Приклад для всіх

Фінляндія діяла не так, як повальна більшість країн Європи, що "прогресивно демілітаризувалися" до того рівня, що Україні не можуть нормально допомогти важкою зброєю.

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Таким підходом Суомі стала прикладом нормальної озброєної позаблоковості. На противагу позаблоковості курця від Фьодрича (четвертий президент України Віктор Янукович – 24 канал), коли ні в НАТО, ні свою армію не розвивали.

Сміливо до НАТО

А тепер, поки Московія загрузла в Україні, фіни можуть крутити дулі московитам і, не побоюючись нічого, йти в НАТО.

У Кремлі є план знищення країн Балтії – дивіться відео: