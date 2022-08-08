После разборки 27 из российских вооружений и военных систем – от крылатых ракет и систем противовоздушной обороны – все они базируются преимущественно на западных компонентах. Об этом заявили в RUSI (Королевский институт объединенных служб – 24 канал).

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Из чего состоит оружие оккупантов

Как оказалось, около двух третей компонентов были изготовлены американскими компаниями. Продукция, произведенная американскими Analog Devices и Texas Instruments, составляла около четверти всех западных компонентов оружия.

Другие компоненты поступили от компаний из таких стран как Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия, Швейцария и Нидерланды.

"российское оружие, критически зависящее от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев", – заявил научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг.

Эксперты считают, что усиление экспортных ограничений и правоприменение может осложнить для россии пополнение своего арсенала оружия, например крылатых ракет.

Отмечается, что большинство иностранных компонентов стоит всего несколько долларов, и российские компании могли купить их до начала вторжения в Украину.

Кроме того, россия работает над поиском новых маршрутов для обеспечения доступа к западным микрочипам.

россия сейчас работает над поиском новых маршрутов для обеспечения доступа к западным микрочипам. По данным RUSI, большинство компонентов продаются через дистрибьюторов, работающих в Азии, например в Гонконге, являющемся воротами для электроники, попадающей в российскую армию.

Что может остановить ракетные обстрелы в Украине

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что украинские военные нуждаются в авиации, чтобы защитить наши города от террористических актов россиян и попадания вражеских ракет. Самолеты помогут Украине не только защититься от оккупантов, но и наносить ответные удары.

Но при этом россия из последних сил готовится захватить еще больше территории Украины. Для этого они накапливают технику и личный состав Белгородской области.

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