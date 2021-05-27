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Приємно, що це рішення стало результатом довірливого спілкування лідера Зелених з Послом Андрієм Мельником протягом останніх місяців: двічі за цей час Роберт Габек приходив до дипмісії і довго розпитував про те, що саме могла б зробити Німеччина задля більшої підтримки нашої держави.

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Надважливо, що керівника партії, яка має всі шанси увійти до майбутнього федерального уряду, прийняв Президент (переговори тривали цілих півтора години), а також те, що Роберт Габек вирушив на Схід, щоби на власні очі побачити й відчути величезний біль і страждання, які принесла на нашу землю російська воєнна інтервенція.

Але найбільш позитивним сюрпризом стали проривні інтерв'ю керманича Зелених для провідних ЗМІ – FAZ і Deutschlandfunk, у яких він вперше з німецьких політиків такого рангу публічно виступив за надання Україні оборонної зброї.

Цей мужній заклик викликав справжній медійний фурор у самій Німеччині, ставши реальною топ-новиною.

Як і варто було очікувати, ця заява Р. Габека спричинила цілий шквал критики як з боку партій правлячої коаліції (ХДС/ХСС та СДПН), так і опозиції (Ліві і Ліберали), більше того, навіть серед Зелених окремі політики-пацифісти відмежувалися від згаданої позиції. Річ у тому, що свого часу саме уряд соціал-демократів і зелених на чолі з Шредером і Йошкою Фішером ухвалили рішення про заборону експорту зброї у регіони збройних конфліктів.

Але найголовніше для інтересів України – це те, що у такий спосіб нам знову вдалося реанімувати ідею постачання для вітчизняних збройних сил оборонного озброєння, хоча ця тема була і лишається свого роду табу. Це дало привід послу Андрію Мельнику перехопити ініціативу та закликати німецький уряд відкинути цю невиправдану обмежувальну позицію Берліна.

Приємно, що як завжди гострий коментар глави дипмісії підхопили практично всі головні мас-медіа, зокрема FAZ, Welt, Tagesschau, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Tagesspiegel, n-tv, Merkur та багато інших. А це – понад 10 мільйонів читачів!

Зрозуміло, що нам не одразу вдасться переконати німецький політикум і суспільство у хибності існуючого курсу. Але, яке кажуть, вода камінь точить.

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Тож нас чекає одна із двох опцій:

або Німеччина накінець відкине свою моралізаторську позицію і таки почне дійсно серйозно допомагати нам для зміцнення обороноздатності Києва, ставши нашим союзником;

або ж Берлін допустить чергову стратегічну помилку, відійшовши тихенько в сторону і залишивши без відповіді легітимний заклик Києва про військову допомогу.

І тоді вже нашим німецьким партнерам доведеться кусати локті, коли місце під сонцем займуть справжні друзі, які підставили Україні своє плече саме тоді, коли ми цього найбільше потребували.

Втім, ще не пізно все змінити.

Нижче – переклад коментаря посла для інформагентства dpa. Обов'язково дочитайте.

Посол України в Берліні Андрій Мельник привітав вимогу співголови партії "Зелених" Роберта Габека щодо постачання зброї в Україну. Одночасно він піддав гострій критиці відмову федерального уряду надати дозвіл на експорт озброєння, звинувативши Берлін у тому, що уряд ФРН інсценує себе як "морального апостола".

"Путін хоче стерти Україну з географічної карти і знищити українську державу", – заявив А. Мельник німецькому інформаційному агентству dpa.

"Саме тому ми, українці, не можемо змиритися зі стриманою позицією уряду Німеччини, що стосується постачання німецького оборонного озброєння". Андрій Мельник закликав федеральний уряд "накінець переглянути цю дивну позицію та відкласти її в сторону. Німеччина повинна підтримувати Україну постачанням зброї так само, як і Ізраїль".

На переконання посла, "Київ має таке ж саме право на самооборону, як Ізраїль, котрий постійно піддається атакам і погрозам».

"Водночас, саме Німеччина несе таку ж історичну відповідальність за право на існування України, як і Держави Ізраїль", – зазначив посол з огляду на мільйони українських жертв Другої світової війни.

Директиви федерального уряду у сфері експорту озброєння фактично забороняють такі поставки до країн, у яких існує збройний конфлікт або є загроза його виникнення. При цьому для Ізраїлю було зроблено виключення. Ця держава закуповує у Німеччині, серед іншого, підводні човни та військові кораблі.

Федеральний уряд надає відповідні дозволи і навіть забезпечує часткову фінансову підтримку такого експорту, обґрунтовуючи цю позицію особливою історичною відповідальністю Німеччини за безпеку Ізраїлю через Голокост.

На противагу цьому до України майже не постачається озброєння.

Що стосується конкретних видів зброї, яку потребує Україна від ФРН, Посол Андрій Мельник назвав зенітні гармати, системи оборони узбережжя Чорного та Азовського морів, корвети, швидкісні катери, підводні човни, протитанкові ракети та "інші види оборонного озброєння".

За словами посла, "шлях експорту німецького озброєння в Україну для нашої самооборони має нарешті бути розчищеним. Це б остудило гарячі голови у Кремлі, привело б їх до тями і дозволило б своєчасно запобігти масштабнішому вторгненню Москви".

У ході свого візиту до України у понеділок ввечері (24.05.2021 р.) Роберт Габек виступив за постачання нашій державі зброї і в цьому контексті зіштовхнувся з широким несприйняттям цієї ідеї у Німеччині.

"На мою думку, надання Україні зброї для оборони та самозахисту не може бути відхилене", – заявив лідер Зелених виданню Deutschlandfunk.