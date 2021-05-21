Дуже тривожно від того, що ця тема не прозвучала під час останнього візиту Ентоні Блінкена. З партнерами, яких поважають, так не вчиняють.

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Якщо ж тема прозвучала під час конфіденційних розмов, тоді питання, чому це приховували від українського суспільства.

Я б дуже не хотів, щоб у наших відносинах зі США почали виникати ознаки кризи довіри – це найменше, що нам зараз потрібно.

Російська зброя навколо кордонів України залишається, війська відведені тільки частково, загроза нікуди не зникла.

США відмінили санкції проти компанії, яка будує "Північний потік-2" / ​Фото tag24

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В разі завершення "Північного потоку-2" ми втрачаємо транзитний статус, від нас вже не залежить наявність газу в домівках громадян ЄС.

Натомість будемо важливі лише для диверсифікації постачання щось на кшталт резерву.

Висновки робіть самі.