"Мы поставили цель осенью этого года начать строительство Музея Революции Достоинства. Такие сроки указал президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов. До конца 2023 года все работы должны быть завершены", – сообщил Тимошенко в сети Facebook.

Музей объединит сразу несколько отдельных проектов и экспозиций. Среди них, в частности, "Штурм холма" – зигзагообразный подъем, ведущий от Мемориала Небесной Сотни; "Дом Свободы" – проект, охватывающий основную часть левого крыла; "Елка"– отдельная конструкция высотой около 5 метров.

Музей также будет включать фондохранилище, атриум, смотровую площадку, детский музей и т.д.

Общая площадь объекта составит 24 587 квадратных метров, примерно треть музея будет приходиться на выставочные залы.

Напомним, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины, отметил ее координатор, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко