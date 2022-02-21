"Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський. Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів. До кінця 2023 всі роботи мають бути завершен", – повідомив Тимошенко в мережі Facebook.

Музей об'єднає відразу декілька окремих проєктів та експозицій. Серед них, зокрема, "Штурм пагорбу" – зигзагоподібний підйом, що веде від Меморіалу Небесної Сотні; "Дім Свободи" – проєкт, що охопить основну частину лівого крила; "Йолка" – окрема конструкція заввишки близько 5 метрів.

Музей також включатиме фондосховище, атріум, оглядовий майданчик, дитячий музей тощо.

Загальна площа об'єкту становитиме 24 587 метрів квадратних, приблизно третина музею припадатиме на виставкові зали.

Нагадаємо, що цьогоріч в рамках програми "Велике будівництво" буде реалізовано 715 об'єктів у 24 областях України, зауважив її кординатор, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.