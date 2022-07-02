Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь Amnesty International Ukraine Екатерина Митева. Расследование организации длилось более 3 месяцев. За это время они опросили около 50 очевидцев, 28 из которых непосредственно находились в драмтеатре или вблизи него.

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Бомбардировка драмтеатра в Мариуполе – военное преступление России

За это время представители организации проанализировали сотни фотографий и видео в соцсетях. Свои материалы предоставляли и очевидцы бомбардировки, которые не публиковали эти фотографии в интернете. Также изучали данные с радаров и спутниковые снимки до и после атаки.

На основе этого в Amnesty International сделали математическую модель взрыва. Так узнали, сколько должно было быть взрывчатки, чтобы театр испытал такие разрушения. Всю информацию впоследствии сравнили с российским арсеналом, который в тот момент находился в Мариуполе.

Выводы однозначны – российские военные сознательно разбомбили драматический театр. Вероятно, это были две огромные бомбы по 500 кг. Их сбрасывали со штурмовика Су-25 или Су-30, которые на тот момент базировались вблизи Мариуполя.

Екатерина Митева отмечает – россияне не промахнулись. Они сознательно решили разбомбить культовое место в Мариуполе, где скрывалось около тысячи человек.

Это – целенаправленная атака, ошибиться было невозможно. Случилось все в 10 утра, был погожий день. Драмтеатр четко отделен от другой инфраструктуры зеленой зоной по 100 метров с каждой стороны. Там еще и были надписи "дети". Конечно, никакой военной техники или штабов в драмтеатре не было. Очевидно, что это – военное преступление России,

– отметила Екатерина Митева.

Оккупанты уничтожили мариупольский Драмтеатр

16 марта российские захватчики нанесли авиаудар по драматическому театру в Мариуполе, где скрывались местные люди. Точное количество жертв пока не удалось установить. По разным данным, там скрывалось от 500 до более чем 1 тысячи человек.

20 мая российские оккупанты завершили разбирать завалы драмтеатра. Они даже не собирались идентифицировать тела погибших, а просто похоронили их в братской могиле под Мангушем.

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