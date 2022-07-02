Про це 24 каналу розповіла речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва. Розслідування організації тривало більш ніж 3 місяці. За цей час вони опитали близько 50 очевидців, 28 з яких безпосередньо перебували в драмтеатрі або поблизу нього.

Важливо У Маріуполі набирають обертів сили спротиву: свіже фото з нескореного міста

Бомбардування драмтеатру в Маріуполі – воєнний злочин Росії

За цей час представники організації проаналізували сотні фото та відео в соцмережах. Свої матеріали надавали й очевидці бомбардування, які не публікували цих світлин в інтернеті. Також вивчали дані з радарів й супутникові знімки до та після атаки.

На основі цього в Amnesty International зробили математичну модель вибуху. Так дізналися, скільки мало бути вибухівки, щоб театр зазнав таких руйнувань. Усю інформацію згодом порівняли з наявним російським арсеналом, який в той момент перебував у Маріуполі.

Висновки однозначні – російські військові свідомо розбомбили драматичний театр. Ймовірно, це були дві величезні бомби по 500 кілограмів. Їх скидали із штурмовика Су-25 або Су-30, які на той момент базувалися поблизу Маріуполя.

Катерина Мітєва наголошує – росіяни не промахнулися. Вони свідомо вирішили розбомбити культове в Маріуполі місце, де ховалося близько тисячі людей.

Це – цілеспрямована атака, помилитися було неможливо. Сталося все о 10 ранку, був погожий день. Драмтеатр чітко відділений від іншої інфраструктури зеленою зоною по 100 метрів з кожного боку. Там ще й був надписи "діти". Звісно, ніякої військової техніки чи штабів в драмтеатрі не було. Очевидно, що це – воєнний злочин Росії, – зазначила Катерина Мітєва.

Окупанти знищили маріупольський Драмтеатр

16 березня російські загарбники завдали авіаудару по драматичному театру в Маріуполі, де ховалися місцеві люди. Точну кількість жертв досі не вдалося встановити. За різними даними, там ховалося від 500 до більш ніж 1 тисячі людей.

20 травня російські окупанти завершили розбирати завали драмтеатру. Вони навіть не збиралися ідентифікувати тіла загиблих, а просто поховали їх у братській могилі під Мангушем.

До теми – окупанти вдарили по Слов’янську касетними снарядами