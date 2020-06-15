Существует процедура принятия решения. Она описана во всех руководящих документах по планированию боевых действий. Генерал Назаров проигнорировал выполнение нескольких пунктов относительно принятия решения и отдачи боевого приказа на его выполнение.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, это не ошибка, а халатность. Об этом он заявил в прямом эфире программы "После всего" на 24 канале.

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"Имея обязанность обеспечить максимальные условия для выполнения поставленной задачи подчиненным, он этого не сделал. В том числе, он имел право вообще отложить задачи и доложить высшему руководству на основании чего он его отменил", – прокомментировал Олег Жданов.

Он добавил, когда есть обстоятельства необратимой силы – тогда это можно считать ошибкой.

Нужен ли военный суд

Военный эксперт поддерживает только внутренние суды, которые занимаются дисциплинарными взысканиями для военнослужащих. Что касается общего суда для любого должностного лица Вооруженных сил Украины – должен быть единый гражданский.

Суд первой инстанции над генералом Назаровым, который состоялся, является ярким примером. Экспертиза была написана специалистами Генерального штаба и суд без колебаний, прочитав выводы экспертов, вынес свой вердикт и определил степень вины генерала Назарова в этом деле,

– пояснил Олег Жданов.

"Поэтому нет смысла возрождать какие-то специализированные суды. Они будут ангажированы и иметь зависимость", – добавил Жданов.

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