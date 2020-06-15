Існує процедура прийняття рішення. Вона описана у всіх керівних документах щодо планування бойових дій. Генерал Назаров проігнорував виконання декількох пунктів щодо прийняття рішення і віддачі бойового наказу на його виконання.

На думку військового експерта Олега Жданова, це не помилка, а недбалість. Про це він заявив у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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"Маючи обов’язок забезпечити максимальні умови для виконання поставленого завдання підлеглим, він цього не зробив. В тому числі, він мав право взагалі відкласти завдання та доповісти вищому керівництву на підставі чого він його скасував", – прокоментував Олег Жданов.

Він додав, коли є обставини незворотної сили – тоді це можна вважати помилкою.

Чи потрібен військовий суд

Військовий експерт підтримує тільки внутрішні суди, які займаються дисциплінарними стягненнями для військовослужбовців. Що стосується загального суду для будь-якої посадової особи Збройних сил України – повинен бути єдиний цивільний.

Суд першої інстанції над генералом Назаровим, який відбувся, є яскравим прикладом. Експертиза була написана фахівцями генерального штабу і суд без коливань, прочитавши висновки експертів, виніс свій вердикт і визначив ступінь вини генерала Назарова у цій справі,

– пояснив Олег Жданов.

"Тому немає сенсу відроджувати якісь спеціалізовані суди. Вони будуть заангажовані та матимуть залежність", – додав Жданов.

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