Помилка чи недбалість: військовий експерт прокоментував збиття літака Іл-76 над Лугансько
Існує процедура прийняття рішення. Вона описана у всіх керівних документах щодо планування бойових дій. Генерал Назаров проігнорував виконання декількох пунктів щодо прийняття рішення і віддачі бойового наказу на його виконання.
На думку військового експерта Олега Жданова, це не помилка, а недбалість. Про це він заявив у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.
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"Маючи обов’язок забезпечити максимальні умови для виконання поставленого завдання підлеглим, він цього не зробив. В тому числі, він мав право взагалі відкласти завдання та доповісти вищому керівництву на підставі чого він його скасував", – прокоментував Олег Жданов.
Він додав, коли є обставини незворотної сили – тоді це можна вважати помилкою.
Чи потрібен військовий суд
Військовий експерт підтримує тільки внутрішні суди, які займаються дисциплінарними стягненнями для військовослужбовців. Що стосується загального суду для будь-якої посадової особи Збройних сил України – повинен бути єдиний цивільний.
Суд першої інстанції над генералом Назаровим, який відбувся, є яскравим прикладом. Експертиза була написана фахівцями генерального штабу і суд без коливань, прочитавши висновки експертів, виніс свій вердикт і визначив ступінь вини генерала Назарова у цій справі,
– пояснив Олег Жданов.
"Тому немає сенсу відроджувати якісь спеціалізовані суди. Вони будуть заангажовані та матимуть залежність", – додав Жданов.
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Збиття Іл-76 над Луганськом: що відомо
- Трагедія трапилася у ніч на 14 червня 2014 року.
- Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.
- В авіакатастрофі загинули 49 людей, зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
- Це стало найбільшою з початку АТО і одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності.
- Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.
- Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.
- СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.