Ошибки во Всеукраинской школе онлайн: чего добились хейтер?

Эти люди не делали эталонные уроки. Но они делали достаточно хорошо как для поставленной задачи.

На данный момент я отснял в проекте Всеукраїнська школа онлайн 8 уроков по биологии для 8 класса. Планирую сделать еще 12, до конца четверти. Пока что еще планирую, т.к. особого желания уже нет, осталось только немножко ответственности за начатое. Если его продолжат на весь учебный год, участвовать не буду.

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Почему?

Когда мы начинали, задачу скоммуницировали так: куча детей остались вообще без образования, причем у многих из них нет интернета. Большинство из тех, у кого есть интернет, получают от учителей утроенного объема домашки и больше ничего. Нам нужно максимально быстро отснять уроки достаточно хорошего качества, чтобы помочь всем этим детям.

Это абсолютно нормальная задача в этих обстоятельствах. Я с полной готовностью на нее подписался и позвал еще 6 прекрасных учителей из Майбутніх. И я считаю, что по крайней мере мы семеро хорошо справляемся с этой задачей. Мы делаем достаточно хорошие и интересные уроки. Это намного менее интересно, чем то, что мы делаем у себя в школе. Но точно намного лучше, чем то, что на данный момент доступно или будет доступно в ближайшие годы нашей ЦА. За остальных учителей и их уроки я не готов отвечать, потому что не смотрел.

Что пошло не так?

Перва ошибка ОП: Наружу проект коммуницировали уже совсем иначе: как лучшие эталонные уроки, нетленку на века.

Вторая ошибка ОП: Когда началась критика, вместо прозрачной коммуникации и улучшения качества начали кидаться какахами в ответ и запускать флеш-мобы.

В говнометстве и флеш-мобах власть всегда проигрывает народу, если только не начинаются репрессии. Поэтому здесь власть тоже закономерно проиграла.

Но знаете, на власть я не злюсь. Вернее, глобально очень злюсь, но там вряд ли что-то можно исправить, я просто откладываю запасы и готовлюсь к дефолту. (Как диванный эксперт в политике и экономике, мог бы порекомендовать вам делать то же, но я не ощущаю себя настолько мудрым и всезнающим).

Но по поводу этого проекта я злюсь в первую очередь на комментаторов и критиков! Знаете, почему? Расскажу!

Было: эклектичный проект, в который пришли очень разные люди. Разного уровня знаний, разной степени готовности к работе перед камерой и разного качества продукта.

Но среди них были:

– кандидаты и доктора наук;

– преподы, готовившие победителей международных олимпиад;

– молодые и зеленые, но с горящими глазами, зажигающие детей.

По всему Тик-Току и Инстаграму уже разбежались мемы про них. Дети пишут на своих страничках и в личку учителям: спасибо, ребята, вы такие клевые, нам внезапно захотелось узнать что-то по физике, мы заценили красоту украинского языка и т.д.

Эти люди не делали эталонные уроки. Но они делали достаточно хорошо как для поставленной задачи.

Вы их заметили? Вы обратили внимание на десятки тысяч детей, которые хотят смотреть их уроки и лайкают мемы про них в соцсетях? Нет! Давайте обратим внимание на грязь и будем всех тыкать в нее носом. И этих тоже будем тыкать, они могли лучше и не сделали!

Что происходит сейчас и что будет дальше

Ошибки уберут. Из МОН подтянули экспертов, они будут отсматривать видео и контролировать съемки и монтаж. И это правильно.

Но. Горящих глаз не будет. Часть ярких ребят уже ушли, потому что манали они всю эту грязь про себя читать. Остальные отснимут максимум до конца четверти и тоже уйдут.

Чего вы добились? Дальше будут снимать методически нормальные, но никому не интересные уроки. Каких уже в принципе достаточно в интернетах.

Их будут смотреть те, кого заставили. И может немножко те, кому очень надо сдать экзамены, но нет денег на репетитора. Тоже кагбэ неплохо. Но зажигать и вдохновлять уже никто никого не будет.

Те, кто хотел зажигать, могли делать лучше, если бы уважаемые господа эксперты пришли и помогли. Но поскольку у нас основное правило "Не раскритиковал – не эксперт", им не помогли, а обгадили.

И вот это то, о чем я все время говорю: мы вообще за что воюем? За уничтожение неправых или за нормальную страну и общество?

Обратите внимание: Так кто в государстве имеет право на ошибку?

Нынешняя власть ужасна. Там клубок упоротых непрофессионалов и опытных злодеев. Говнометство в их сторону вполне может имет смысл в ряде случаев. Но оно должно быть очень аккуратным и точным. Иначе вы ничем не отличаетесь от поджигателей травы, когда ради десятка сорняков на своем огороде выпаливаете из проекта тех, кто делал его клевым.

И знаете, сейчас уже все равно. Я могу ошибаться (!), но думаю, что именно этот проект точку бифуркации уже прошел. Он как-то доживет до конца четверти без части любимых детьми учителей, причем их отсутствие заметят только дети, не вы. Но на целый учебный год прикольных преподов сюда уже никто не найдет. Можно жечь дальше.

Автор: Петр Чорноморец

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