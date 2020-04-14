Так кто в государстве имеет право на ошибку?

Учитель, безусловно, имеет право на ошибку. Как и каждый человек, который свои ошибки затем признает, исправляет и расплачивается за них в ситуациях, требующих того.

Просто, как говорила героиня фильма"Ирония судьбы", ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете не менее дорого обходятся.

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И наша Верховная Рада, откуда запустили флешмоб в поддержку учителей, которых разносят за ошибки в онлайн-уроках – тому самый яркий пример, простите.