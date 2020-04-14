То хто в державі має право на помилку?
Учитель, безумовно, має право на помилку. Як і кожна людина, яка свої помилки потім визнає, виправляє і розплачується за них в ситуаціях, що вимагають того.
Просто, как говорила героиня фильма"Ирония судьбы", ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете не менее дорого обходятся.
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И наша Верховная Рада, откуда запустили флешмоб в поддержку учителей, которых разносят за ошибки в онлайн-уроках – тому самый яркий пример, простите.
Первая ошибка – это, собственно, сам глава комитета образования Сергей Бабак, защищающий учителей. Просто хочу напомнить учителям и всем остальным, что Сергей Бабак – это именно тот человек, который внушал будущему президенту Владимиру Зеленскому, что учителям можно на раз два повысить зарплату до 4 тыс. долларов. Не объясняя, правда, почему этого не сделал никто до них, раз это так легко. Но президент, впрочем, и не спрашивал, а просто кивал. А потом учителям просто сказали – #МаюПравоНаПомилку.
Потом было еще много ошибок.
Брат Ермака торгует должностями – #МаюПравоНаПомилку
Назначили Гончарука – #МаюПравоНаПомилку
Сняли Гончарука – #МаюПравоНаПомилку
Назначили Рябошапку – #МаюПравоНаПомилку
Сняли Рябошапку – #МаюПравоНаПомилку
Назначили Уманского – #МаюПравоНаПомилку
Сняли Уманского – #МаюПравоНаПомилку
Назначили Емца – #МаюПравоНаПомилку
Сняли Емца – #МаюПравоНаПомилку
Написали прогрессивный закон о рынке земли – #МаюПравоНаПомилку
Кастрировали прогрессивный закон закон о рынке земли – #МаюПравоНаПомилку
Написали нормальный закон про банки – #МаюПравоНаПомилку
Кастрировали нормальный закон про банки – #МаюПравоНаПомилку
Этот список бесконечен.
Просто потому, что под легко продающимся брендом в парламент вместе с каким-то количеством порядочных профессионалов завели сброд Коломойского и просто сброд. А потом пожали плечами – мол #МаюПравоНаПомилку
Извините, а народ, проголосовавший за эту коллективную ошибку, право на ошибку имеет или нет? Потому что эта ошибка нам слишком дорого обходится.
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