То хто в державі має право на помилку?

Просто, как говорила героиня фильма"Ирония судьбы", ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете не менее дорого обходятся.

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И наша Верховная Рада, откуда запустили флешмоб в поддержку учителей, которых разносят за ошибки в онлайн-уроках – тому самый яркий пример, простите.

Первая ошибка – это, собственно, сам глава комитета образования Сергей Бабак, защищающий учителей. Просто хочу напомнить учителям и всем остальным, что Сергей Бабак – это именно тот человек, который внушал будущему президенту Владимиру Зеленскому, что учителям можно на раз два повысить зарплату до 4 тыс. долларов. Не объясняя, правда, почему этого не сделал никто до них, раз это так легко. Но президент, впрочем, и не спрашивал, а просто кивал. А потом учителям просто сказали – #МаюПравоНаПомилку.

Потом было еще много ошибок.

Брат Ермака торгует должностями – #МаюПравоНаПомилку

Назначили Гончарука – #МаюПравоНаПомилку

Сняли Гончарука – #МаюПравоНаПомилку

Назначили Рябошапку – #МаюПравоНаПомилку

Сняли Рябошапку – #МаюПравоНаПомилку

Назначили Уманского – #МаюПравоНаПомилку

Сняли Уманского – #МаюПравоНаПомилку

Назначили Емца – #МаюПравоНаПомилку

Сняли Емца – #МаюПравоНаПомилку

Написали прогрессивный закон о рынке земли – #МаюПравоНаПомилку

Кастрировали прогрессивный закон закон о рынке земли – #МаюПравоНаПомилку

Написали нормальный закон про банки – #МаюПравоНаПомилку

Кастрировали нормальный закон про банки – #МаюПравоНаПомилку

Этот список бесконечен.

Просто потому, что под легко продающимся брендом в парламент вместе с каким-то количеством порядочных профессионалов завели сброд Коломойского и просто сброд. А потом пожали плечами – мол #МаюПравоНаПомилку

Извините, а народ, проголосовавший за эту коллективную ошибку, право на ошибку имеет или нет? Потому что эта ошибка нам слишком дорого обходится.