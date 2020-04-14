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      БЛОГ Олена Трибушна
      Шеф-редактор 24 каналу

      То хто в державі має право на помилку?

      -
      #НеМаютьПраваНаПомилку / Facebook

      Учитель, безумовно, має право на помилку. Як і кожна людина, яка свої помилки потім визнає, виправляє і розплачується за них в ситуаціях, що вимагають того.

      Просто, как говорила героиня фильма"Ирония судьбы", ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете не менее дорого обходятся.

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      И наша Верховная Рада, откуда запустили флешмоб в поддержку учителей, которых разносят за ошибки в онлайн-уроках – тому самый яркий пример, простите.

      Первая ошибка – это, собственно, сам глава комитета образования Сергей Бабак, защищающий учителей. Просто хочу напомнить учителям и всем остальным, что Сергей Бабак – это именно тот человек, который внушал будущему президенту Владимиру Зеленскому, что учителям можно на раз два повысить зарплату до 4 тыс. долларов. Не объясняя, правда, почему этого не сделал никто до них, раз это так легко. Но президент, впрочем, и не спрашивал, а просто кивал. А потом учителям просто сказали – #МаюПравоНаПомилку.

      Потом было еще много ошибок.

      Брат Ермака торгует должностями – #МаюПравоНаПомилку
      Назначили Гончарука – #МаюПравоНаПомилку
      Сняли Гончарука – #МаюПравоНаПомилку
      Назначили Рябошапку – #МаюПравоНаПомилку
      Сняли Рябошапку – #МаюПравоНаПомилку
      Назначили Уманского – #МаюПравоНаПомилку
      Сняли Уманского – #МаюПравоНаПомилку
      Назначили Емца – #МаюПравоНаПомилку
      Сняли Емца – #МаюПравоНаПомилку
      Написали прогрессивный закон о рынке земли – #МаюПравоНаПомилку
      Кастрировали прогрессивный закон закон о рынке земли – #МаюПравоНаПомилку
      Написали нормальный закон про банки – #МаюПравоНаПомилку
      Кастрировали нормальный закон про банки – #МаюПравоНаПомилку

      Этот список бесконечен.

      Просто потому, что под легко продающимся брендом в парламент вместе с каким-то количеством порядочных профессионалов завели сброд Коломойского и просто сброд. А потом пожали плечами – мол #МаюПравоНаПомилку

      Извините, а народ, проголосовавший за эту коллективную ошибку, право на ошибку имеет или нет? Потому что эта ошибка нам слишком дорого обходится.

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Публікації Банки Новини політики Ігор Коломойський Ринок землі Українська школа онлайн Ігор Уманський Олексій Гончарук – новини Ілля Ємець Руслан Рябошапка Верховна Рада
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