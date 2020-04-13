"Они – герои": в парламенте заступились за учителей из Всеукраинской школы онлайн
За преподавателей Всеукраинской школы онлайн заступились в профильном комитете Верховной Рады. Учителя, мол, не имеют опыта работы с телекамерами, а весь материал монтируют по ночам, поэтому в эфир попадают ошибки.
Проект Всеукраинская школа онлайн запустили без единой копейки из госбюджета, а учителя работают на волонтерских основах. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак во время внеочередного заседания парламента.
К теме Всеукраинская школа онлайн вторую неделю: расписание, темы уроков и список каналов
Вместо слов поддержки этих учителей, общество, социальные сети, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить. Это некий общественный буллинг учителей,
- сказал Бабак.
Бабак отметил: во время пандемии, как учителя, так и медики помогают государству, поэтому являются героями.
Ранее хейтеров, высмеивавших ошибки во время онлайн-уроков, резко раскритиковал президент Владимир Зеленский.
Что такое Всеукраинская школа онлайн?
С 6 апреля украинские школьники в течение карантина продолжают обучение в формате видеоуроков. Просмотреть видео с занятиями можно на телеканалах, на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и ютубе. В течение первой недели в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5 – 11 классов. Родители школьников неоднократно жаловались на ошибки педагогов во время уроков онлайн.
Читайте также
-
"Все будет хорошо!": школьники создали креативный проект в поддержку учителей: видеосегодня , 13:15
-
На Днепропетровщине школьники ограбили мужчину у него дома: фотосегодня , 12:05
-
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 13 апрелясегодня , 09:54
-
Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 13 апрелясегодня , 08:16
-
Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналовсегодня , 10:47
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 13 апрелясегодня , 08:47