"Они – герои": в парламенте заступились за учителей из Всеукраинской школы онлайн

За преподавателей Всеукраинской школы онлайн заступились в профильном комитете Верховной Рады. Учителя, мол, не имеют опыта работы с телекамерами, а весь материал монтируют по ночам, поэтому в эфир попадают ошибки.

Проект Всеукраинская школа онлайн запустили без единой копейки из госбюджета, а учителя работают на волонтерских основах. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак во время внеочередного заседания парламента.

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Вместо слов поддержки этих учителей, общество, социальные сети, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить. Это некий общественный буллинг учителей,

- сказал Бабак.

Бабак отметил: во время пандемии, как учителя, так и медики помогают государству, поэтому являются героями.

Ранее хейтеров, высмеивавших ошибки во время онлайн-уроков, резко раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Что такое Всеукраинская школа онлайн?

С 6 апреля украинские школьники в течение карантина продолжают обучение в формате видеоуроков. Просмотреть видео с занятиями можно на телеканалах, на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и ютубе. В течение первой недели в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5 – 11 классов. Родители школьников неоднократно жаловались на ошибки педагогов во время уроков онлайн.