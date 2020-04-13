24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

"Они – герои": в парламенте заступились за учителей из Всеукраинской школы онлайн

- Читати новину українською
Видеоуроки критиковали из-за ошибок учителей / Пресс-служба ОПУ

За преподавателей Всеукраинской школы онлайн заступились в профильном комитете Верховной Рады. Учителя, мол, не имеют опыта работы с телекамерами, а весь материал монтируют по ночам, поэтому в эфир попадают ошибки.

Проект Всеукраинская школа онлайн запустили без единой копейки из госбюджета, а учителя работают на волонтерских основах. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак во время внеочередного заседания парламента.

К теме Всеукраинская школа онлайн вторую неделю: расписание, темы уроков и список каналов

Вместо слов поддержки этих учителей, общество, социальные сети, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить. Это некий общественный буллинг учителей,
- сказал Бабак.

Бабак отметил: во время пандемии, как учителя, так и медики помогают государству, поэтому являются героями.

Ранее хейтеров, высмеивавших ошибки во время онлайн-уроков, резко раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Что такое Всеукраинская школа онлайн?
С 6 апреля украинские школьники в течение карантина продолжают обучение в формате видеоуроков. Просмотреть видео с занятиями можно на телеканалах, на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и ютубе. В течение первой недели в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5 – 11 классов. Родители школьников неоднократно жаловались на ошибки педагогов во время уроков онлайн.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Верховная Рада Карантин в Украине 2020 Украинская школа онлайн Школа Учеба Образование в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:47 Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
3 апреля 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський
2 апреля 13:25 Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
Ростислав Струтинський
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський

Новости
Больше новостей