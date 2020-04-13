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"Вони – герої": у парламенті заступились за вчителів з Всеукраїнської школи онлайн

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Відеоуроки критикували через помилки вчителів / Пресслужба ОПУ

За викладачів Всеукраїнської школи онлайн заступились у профільному комітеті Верховної Ради. Вчителі, мовляв, не мають досвіду роботи з телекамерами, а весь матеріал монтують ночами, тому у ефір і потрапляють помилки.

Проєкт Всеукраїнська школа онлайн запустили без жодної копійки з держбюджету, а вчителі працюють на волонтерських основах. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій нардеп від "Слуги народу" Сергій Бабак під час позачергового засідання парламенту.

До теми Всеукраїнська школа онлайн другий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів

Замість слів підтримки цих вчителів, суспільство, соціальні мережі, політики та навіть їхні колеги почали висміювати і цькувати. Це такий собі суспільний булінг вчителів,
–  сказав Бабак.

Бабак наголосив: під час пандемії, як вчителі, так і медики допомагають державі, тому є героями.

Раніше хейтерів, що висміювали помилки під час онлайн-уроків, різко розкритикував президент Володимир Зеленський.

Що таке Всеукраїнська школа онлайн?З 6 квітня українські школярі впродовж карантину продовжують навчання у форматі відеоуроків. Переглянути відео із заняттями можна на телеканалах, на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та ютубі. Впродовж першого тижня у вільний доступ було викладено 165 уроків з 11 предметів для 5 – 11 класів. Батьки школярів неодноразово скаржились на помилки педагогів під час уроків онлайн. 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Верховна Рада Освіта Українська школа онлайн Школа Карантин в Україні 2020 Освіта в Україні
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