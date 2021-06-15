Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Бельгийское издание The Brussels Times написало, что в то время, как ЕС демонстрирует полную поддержку Украины в военном противостоянии с Россией, руководство Украины "похоже, принимает контрмеры, усиливая налоговое давление на крупных работодателей. Эти изменения могут не только углубить ситуацию, но и увеличить безработицу и количество беженцев в ЕС".

Эксперты считают, что налоговые инициативы действующей власти лишь ослабят экономику Украины.

Непродуманные законодательные шаги особенно опасны для страны, которая тратит ресурсы на оборону от агрессора, борется и просит финансовую и экономическую поддержку у Германии и США. Таким образом украинское государство рискует подорвать свою финансовую стабильность, что сработает в пользу России,

– добавили европейцы.