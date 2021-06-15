Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Бельгійське видання The Brussels Times написало, що в той час, як ЄС демонструє повну підтримку Україні у військовому протистоянні з Росією, керівництво України "схоже, ухвалює контрзаходи, посилюючи податковий тиск на великих роботодавців. Ці зміни можуть не лише поглибити ситуацію, а й збільшити безробіття та кількість біженців до ЄС".

Експерти вважають, що податкові ініціативи чинної влади лише ослаблять економіку України.

Непродумані законодавчі кроки особливо небезпечні для країни, яка витрачає ресурси на оборону від агресора, бореться та просить фінансову та економічну підтримку у Німеччини та США. У такий спосіб українська держава ризикує підірвати свою фінансову стабільність, що спрацює на користь Росії,

– додали європейці.