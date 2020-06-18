Чтобы не заболеть COVID-19 и быть в безопасности Кабмин рекомендовал оставаться украинцам дома даже после первого этапа ослабления карантина. Однако придерживались этой рекомендации лишь 10% граждан.

Соответствующий опрос проводил Киевский международный институт социологии с 24 мая по 4 июня.

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В институте сообщили, что в среднем каждый украинец в возрасте от 18 лет выходил на улицу примерно 10 раз в неделю.

В течение последней недели 90% населения один или больше раз выходили из дома. Лишь 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение недели,

– заявили в КМИС.

Как часто выходили из дома

37% людей выходили из дома несколько раз в день. Значительно меньше – 22% – выходили раз в день. В то же время почти такое же количество, а это 21%, – выходили из дома больше 1 раза в неделю, а 9% – выходили раз в неделю.

Исследования также показали, что женщины больше сидели дома, чем мужчины.

Возраст и частота выхода из дома / Фото КМИС

Кто не выходил из дома

Больше всего людей, которые не выходили из дома в возрасте 60 лет и старше. Однако меньше тех, кто не выходил из дома в течение недели совсем, среди людей в возрасте 30 – 44 лет.

Исследование показало, что больше всего людей, которые не выходили из дома, это лица с неполным средним образованием и низшим образованием, их 30%. Меньше всего оставались дома люди с высшим образованием – 6%.

Образование и частота выхода на улицу / Фото КМИС

Шанс заболеть теперь вдвое больше

Социологи отметили, что ослабление карантина спровоцировало значительно большее количество подтвержденных диагнозов на COVID-19. Поэтому опасность заболеть сейчас почти вдвое выше, чем во время строгого карантина.

Реальные данные заболеваемости и прогноз / Фото КМИС

Также предположили, что причиной такой вспышки является и то, что украинцы чаще пользуются общественным транспортом.

Справка. В рамках исследования социологи провели 4 тысячи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Осуществляли это только среди взрослого населения в возрасте от 18 лет. Однако не опрашивали жителей аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса.