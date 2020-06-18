Лише 10% українців дотримувались карантину після його послаблення: дослідження
Щоб не захворіти на COVID-19 та бути в безпеці Кабмін радив залишатися українцям вдома навіть після першого етапу послаблення карантину. Однак дотримались цієї рекомендації лише 10% громадян.
Відповідне опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 24 травня по 4 червня.
Зверніть увагу В Києві можна було б послабити карантин за новими показниками
В інституті повідомили, що в середньому кожний українець віком від 18 років виходив на вулицю приблизно 10 разів на тиждень.
Впродовж останнього тижня 90% населення один чи більше разів виходили з дому. Лише 10% опитаних сказали, що взагалі не виходили з дому впродовж тижня,
– заявили у КМІС.
Як часто виходили з дому
37% людей виходили з дому декілька разів на день. Значно менше – 22% – виходили раз на день. Водночас майже така сама кількість, а це 21%, – виходили з дому понад 1 раз на тиждень, а 9% – виходили раз на тиждень.
Дослідження також показали, що жінки більше сиділи вдома, ніж чоловіки.
Вік і частота виходу з дому / Фото КМІС
Хто не виходив з дому
Найбільше людей, які не виходили з дому, віком 60 років та старших. Однак найменше тих, хто не виходив з дому протягом тижня зовсім, серед людей віком 30 – 44 років.
Дослідження показало, що найбільше людей, які не виходили з дому, це особи з неповною середньою освітою і нижчою освітою, їх 30%. Найменше залишались вдома люди з вищою освітою – 6%.
Освіта і частота виходу на вулицю / Фото КМІС
Шанс захворіти тепер вдвічі більший
Соціологи зазначили, що послаблення карантину спровокувало значно більшу кількість підтверджених діагнозів на COVID-19. Через це небезпека захворіти зараз майже вдвічі вища, ніж під час суворого карантину.
Реальні дані захворюваності і прогноз / Фото КМІС
Також припустили, що причиною такого спалаху є й те, що українці частіше користуються громадським транспортом.