Ослабление карантина во Франции: Ирена Карпа рассказала, все ли школьники вернутся на учебу

Франция постепенно в ослабляет карантин. В Париже людям разрешили вернуться на работу в офис и возобновили работу общественного транспорта. Французские школы также готовятся к открытию. Через неделю ученики должны вернуться на обучение. Однако не все дети будут посещать учебные заведения.

Сейчас вернется только подготовительная группа, и те, кто переходят в следующем году в колледж, – своеобразная ступень среднего образования. То есть, дети в возрасте 10 – 11 лет. Об этом в эфире 24 канала рассказала писательница Ирена Карпа.

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Она также отметила, что на следующий учебный год переведут всех, кто из-за карантина остался дома и не вернулся на учебу.

В частности, Ирена Карпа сообщила, что во Франции отменили экзамен БАК, являющийся своеобразным аналогом украинского ВНО. Ученикам выставят оценки по тому, как они учились в течение года.

Это вызывает полемику, потому что некоторые говорят, что это несправедливо, ученики могли подготовиться к экзаменам, а кто-то говорит, что так и нужно,

– рассказала писательница.

Она отметила, что пока не все учреждения открыты, до сих пор закрыты музеи, рестораны, кафе. Работают только те заведения, которые продают на вынос пищу. Также добавила, что открываются небольшие промышленные магазины.

"Все будет открываться по очереди. Супербольшой толпы я не видела. Большая часть все еще остается работать из дома", – высказалась Ирена Карпа.

По словам писательницы, пока на улицы вернулись пробки, воздух загрязнен выхлопными газами. Добавила, что слышала, будто в общественном транспорте люди вежливо носят маски, однако жалуются, что невозможно держать дистанцию, особенно в метро.