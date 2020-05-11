Послаблення карантину у Франції: Ірена Карпа розповіла, чи всі школярі повернуться на навчання

Франція поступовов послаблює карантин. У Парижі людям дозволили повернутися на роботу в офіс і відновили роботу громадського транспорту. Французькі школи також готують до відкриття. За тиждень учні мають повернутися на навчання. Однак не всі діти відвідуватимуть навчальні заклади.

Наразі повернуться лише підготовча група, і ті, хто переходять наступного року в коледж – своєрідний ступінь середньої освіти. Тобто, діти, віком 10 – 11 років. Про це в ефірі 24 каналу розповіла письменниця Ірена Карпа.

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Вона також зазначила, що на наступний навчальний рік переведуть всіх, хто через карантинні обмеження, залишилися вдома, і не повернулися на навчання.

Зокрема, Ірена Карпа повідомила, що у Франції скасували екзамен БАК, який є своєрідним аналогом українського ЗНО. Учням виставлять оцінки згідно з тим, як вони вчилися протягом року.

Це викликає полеміку, бо дехто каже, що це несправедливо, учні могли підготуватися до екзаменів, а хтось каже, що так і потрібно,

– розповіла письменниця.

Вона відзначила, що наразі не всі заклади відкриті, досі закриті музеї, ресторани, кав'ярні. Працюють лише ті заклади, які продають на виніс їжу. Також додала, що відкриваються невеликі промислові магазини.

"Все буде відкриватися по черзі. Супервеликого натовпу я не бачила. Велика частина все ще залишається працювати з дому", – висловилась Ірена Карпа.

За словами письменниці, наразі на вулиці повернулися затори, забруднене повітря вихлопними газами. Додала, що чула, ніби у громадському транспорті люди чемно носять маски, однак скаржаться, що неможливо тримати дистанцію, зокрема, в метро.