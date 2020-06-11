Многие страны мира снимают карантинные ограничения для бизнеса и граждан. Некоторые уже готовятся к туристическому сезону, начинают открывать границы и возобновляют международное авиасообщение. Однако в ВОЗ отмечают, что преждевременное ослабление карантина может повлечь новую волну заражения COVID-19.

Подробнее о том, как во всем мире ослабляют карантин – читайте в материале журналистов 24 канала.

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США

"Нью-Йорк возвращается", – такими словами губернатор штата Эндрю Куомо описал начало смягчения карантина в городе. Он проехался в метрополитене и заявил, что это вполне безопасно.

Мегаполис стал эпицентром коронавируса в США. Карантин здесь длится уже 79 дней. Но теперь в Нью-Йорке возобновляют работу непродовольственные магазины и строительные площадки. Однако офисы, парикмахерские и внутренние помещения баров и ресторанов остаются закрытыми.

"Ощущение, словно мы были в тюрьме последние 2 или 3 месяца. Это облегчение не только для ума, но и для финансов", – отметил продавец Джей Ли.

Россия

Москва тоже снимает много ограничений. С 9 июня сняли все запреты на свободное передвижение по городу. Салоны красоты и летние террасы кафе снова начали работу.

16 июня в Москве планируют открыть музеи и стоматологические клиники. А 23-го – детские сады и спортивные клубы. Впрочем, врачи считают, что это может привести ко второй волне заболеваний.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава каждого региона принимает решение, согласно экспертным показателям.

Справка. Коронавирус в России зафиксировали у почти 500 000 человек, это третий в мире показатель. Однако умерших – только 6 358. Это может свидетельствовать о том, что в РФ регистрируют умерших от коронавируса, как умерших от других болезней.

Словакия

Словакия уже полностью снимает карантин. Следовательно, снова заработают ночные клубы и детские комнаты в торговых центрах. Кроме этого, ресторанам больше не придется соблюдать двухметровую дистанцию между столиками.

Недавно Словакия снова открыла границы с соседними Чехией, Австрией и Венгрией. К ним теперь добавили еще 16 стран. Однако Украины среди них нет. Премьер-министр Игорь Матович отметил, что у других государств пока нет такой позитивной ситуации относительно COVID-19.

Дать право нашим гражданам ехать в те страны, или позволить приезжать к нам, – это опасность, которую мы не можем себе позволить,

– пояснил премьер-министр Словакии.

Великобритания

В Великобритании с 15 июня откроются непродовольственные магазины, зоопарки и автокинотеатры. Согласно планам правительства, бары, рестораны и парикмахерские смогут открыться не раньше 4 июля.

Министр бизнеса Британии Алок Шарма отметил, что было много рассуждений о том, когда стране удастся снова открыть эти части экономики.

Германия

Германия с 15 июня открывает границу. Контроль снимут с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией и Данией. А вот поездки в страны за пределами Евросоюза запрещены до 31 августа. Обязательный двухнедельный карантин будут проходить только прибывшие из третьих стран.

На немцев, которые ездили в отпуск во Францию или Италию, это правило распространяться не будет.

"Это означает, что в Европейском Союзе будет восстановлена свобода перемещений. И если, вопреки ожиданиям, ситуация ухудшится, мы договорились, что пересмотрим план действий", – прокомментировал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Предостережение ВОЗ

Однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что преждевременное открытие границ может привести к новой волне смертей и заражений COVID-19.

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Однако сейчас начинается туристический сезон, а экономики некоторых стран сильно зависят от прибыли из этой сферы. Теперь главная цель – обеспечить безопасность и привлечь к себе туристов.