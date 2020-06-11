Багато країн світу знімають карантинні обмеження для бізнесу та громадян. Деякі вже готуються до туристичного сезону, починають відкривати кордони та відновлюють міжнародне авіасполучення. Однак у ВООЗ наголошують, що передчасне послаблення карантину може спричиниту нову хвилю зараження COVID-19.

Детальніше про те, як у всьому світі послаблюють карантин – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Безпечні туристичні напрямки: інфографіка

США

"Нью-Йорк повертається" – такими словами губернатор штату Ендрю Куомо описав початок послаблення карантину у місті. Він проїхався метрополітеном та заявив, що це цілком безпечно.

Мегаполіс став епіцентром коронавірусу в США. Карантин тут триває вже 79 днів. Але тепер у Нью-Йорку відновлюють роботу непродовольчі магазини та будівельні майданчики. Однак офіси, перукарні та внутрішні приміщення барів та ресторанів залишаються зачиненими.

"Відчуття, немов ми були у тюрмі останні 2 чи 3 місяці. Це полегшення не тільки для розуму, а й для фінансів", – зауважив продавець Джей Лі.

Росія

Москва також знімає багато обмежень. З 9 червня зняли всі заборони на вільне пересування містом. Салони краси та літні тераси кафе знову почали роботу.

16 червня у Москві планують відкрити музеї та стоматологічні клініки. А 23 – дитячі садки та спортивні клуби. Втім, лікарі вважають, що це може призвести до другої хвилі захворювань.

За словами речника президента Дмитра Пєскова, будь-який глава регіону ухвалює рішення, згідно з експертними показниками.

Довідка. Коронавірус у Росії зафіксували у майже 500 000 людей, це третій у світі показник. Однак померлих – лише 6358. Це може свідчити, що у РФ реєструють померлих від коронавірусу як померлих від інших хвороб.

Словаччина

Словаччина вже повністю знімає карантин. Відтак, знову запрацюють нічні клуби та дитячі кімнати у торговельних центрах. Крім цього, ресторанам більше не доведеться тримати двометрову дистанцію між столиками.

Нещодавно Словаччина знову відкрила кордони з сусідніми Чехією, Австрією та Угорщиною. До них тепер додали ще 16 країн. Утім України серед них немає. Прем'єр-міністр Ігор Матович відзначив, що в інших держав поки що немає такої позитивної ситуації щодо COVID-19.

Дати право нашим громадянам їхати до тих країн, або дозволити приїжджати до нас, – це небезпека, яку ми не можемо собі дозволити,

– пояснив прем'єр-міністр Словаччини.

Велика Британія

У Великій Британії з 15 червня відкриються непродовольчі магазини, зоопарки та автокінотеатри. За планами уряду, бари, ресторани і перукарні зможуть відкритися не раніше, ніж 4 липня.

Міністр бізнесу Британії Алок Шарма відзначив, що було багато міркувань про те, коли країні вдасться знову відкрити ці частини економіки.

Німеччина

Німеччина з 15 червня відкриває кордон. Контроль знімуть з Австрією, Швейцарією, Францією, Італією та Данією. А ось поїздки до країн за межами Євросоюзу заборонені до 31 серпня. Обов'язковий двотижневий карантин проходитимуть лише прибулі з третіх країн.

На німців, які їздили у відпустки у Францію чи Італію, це правило розповсюджуватися не буде.

"Це означає, що в Європейському Союзі буде відновлена свобода переміщень. І якщо, всупереч очікуванням, ситуація погіршиться, ми домовилися, що переглянемо план дій", – прокоментував міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер.

Застереження ВООЗ

Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що передчасне відкриття кордонів може призвести до нової хвилі смертей та заражень COVID-19.

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Однак зараз розпочинається туристичний сезон, а економіки деяких країн сильно залежать від прибутку з цієї сфери. Тепер головна мета – забезпечити безпеку та залучити до себе туристів.