Надзвичайний стан у Словаччині триватиме до 15 червня, уряд не буде більше його продовжувати. Країна готується до низки послаблень та відкриття кордону для 16 країн.

України у списку країн Словаччини наразі немає, повідомляє Aktuality. Усе через відсутність позитивної динаміки з коронавірусом.

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Послаблення карантину у Словаччині з 15 червня

Захисні маски потрібно носити лише у громадських місцях, транспорті та магазині. На вулиці можна захист не використовувати.

Серед інших послаблень:

Відкриття дитячих кімнат у ТРЦ та нічних клубів;

Ресторанам більше не доведеться дистанцію між окремими столиками;

Відновлення роботи шкіл та центрів дозвілля.

Відкриття кордонів

Словаччина розширила список країн для яких відкриє кордони. Минулого тижня країна відкрила кордони з Чехією, Австрією та Угорщиною.

З 15 червня Словаччина відновить всі види транспортного сполучення з:

Німеччиною;

Ліхтенштейном;

Швейцарією;

Словенією;

Хорватією;

Болгарією;

Грецією;

Кіпром;

Мальтою;

Естонією;

Латвією;

Литвою;

Фінляндією;

Норвегією;

Данією;

Ісландією.

Що відомо про коронавірус у Словаччині?З початку пандемії у Словаччині зафіксували 1 531 випадок коронавірусу, 1 402 людей одужали, а 28 – померли.



Словаччина – перша країна Європи після Італії, яка ввела карантинні обмеження, закривши кордони, магазини, школи та дитячі садочки. Ба більше, у столичному районі країни школи закрили через два дні після першого зареєстрованого випадку COVID-19.