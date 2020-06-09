Словаччина скасовує карантин і відкриває кордони для 16 країн: список
Надзвичайний стан у Словаччині триватиме до 15 червня, уряд не буде більше його продовжувати. Країна готується до низки послаблень та відкриття кордону для 16 країн.
України у списку країн Словаччини наразі немає, повідомляє Aktuality. Усе через відсутність позитивної динаміки з коронавірусом.
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Послаблення карантину у Словаччині з 15 червня
Захисні маски потрібно носити лише у громадських місцях, транспорті та магазині. На вулиці можна захист не використовувати.
Серед інших послаблень:
- Відкриття дитячих кімнат у ТРЦ та нічних клубів;
- Ресторанам більше не доведеться дистанцію між окремими столиками;
- Відновлення роботи шкіл та центрів дозвілля.
Відкриття кордонів
Словаччина розширила список країн для яких відкриє кордони. Минулого тижня країна відкрила кордони з Чехією, Австрією та Угорщиною.
З 15 червня Словаччина відновить всі види транспортного сполучення з:
- Німеччиною;
- Ліхтенштейном;
- Швейцарією;
- Словенією;
- Хорватією;
- Болгарією;
- Грецією;
- Кіпром;
- Мальтою;
- Естонією;
- Латвією;
- Литвою;
- Фінляндією;
- Норвегією;
- Данією;
- Ісландією.
Що відомо про коронавірус у Словаччині?З початку пандемії у Словаччині зафіксували 1 531 випадок коронавірусу, 1 402 людей одужали, а 28 – померли.
Словаччина – перша країна Європи після Італії, яка ввела карантинні обмеження, закривши кордони, магазини, школи та дитячі садочки. Ба більше, у столичному районі країни школи закрили через два дні після першого зареєстрованого випадку COVID-19.