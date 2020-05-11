Ослабление карантина в Украине: какая ситуация в городах – фото, видео

С 11 мая в Украине ослабили карантин. Свою работу восстанавливают магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты. Вместе с ними открываются парки с детскими площадками. Какая сейчас ситуация на улицах городов Украины – смотрите далее.

Харьков

В Харькове очень заметно ослабление карантина, ведь на улицах города сразу появилось большое количество людей. Кроме этого, многие семьи с детьми отдыхают в саду Шевченко. Об этом сообщает 24 канал.

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С 9 утра начали восстанавливать свою работу летние площадки ресторанов. Работники готовят дезинфекторы, одноразовую посуду и раздвигают столики, чтобы сохранять социальную дистанцию. Однако, как отметили администраторы и менеджеры, сегодня они будут работать в тестовом режиме, потому что сами не до конца понимают, решатся ли горожане на такие посиделки.

Журналистам удалось пообщаться с местными жителями, которые отметили, что больше всего скучали по парикмахерским и местам для отдыха детей.



Много людей сразу собралось в парках и скверах Харькова / Скриншот из видео

Ослабление карантина в Харькове: смотрите видео

По информации телеграм-канала "Харьков LIVE", в торговых центрах "Караван" и "Дафи" открылись 80% магазинов.

В торговых центрах Харькова открылось много магазинов: фото "Харьков LIVE"

Киев

В столице также многие обрадовались ослаблению карантина, и вышли на улицы города. Более того, на Оболонской набережной даже нашлись те, кто решили позагорать.



На Оболонской набережной уже даже загорают люди / Фото 24 канала / Анастасия Крымова



Много людей на улицах Киева, однако, большинство без масок / Фото 24 канала / Анастасия Крымова

Однако некоторые рестораны еще пока не открыли свои летние площадки. Одни планируют сделать это завтра, 12 мая, другие - 15 мая.



Некоторые рестораны и кафе не открыли свои летние площадки в Киеве / Фото 24 канала / Анастасия Крымова

Смягчение карантина в Киеве: смотрите видео

Львов

На Львовщине пока карантин ослабили лишь частично, по крайней мере, до 15 мая. Так, 11 мая работу так и не начали магазины одежды и обуви, а также салоны красоты и парикмахерские.

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Однако в парках и скверах уже собираются люди, правда, большая часть из них без масок.

Ситуация в Стрыйском парке Львова: фото 24 канала / Ирина Кошанская

Также возобновили свою работу летние площадки ресторанов с соблюдением всех условий карантина. У некоторых из них уже есть первые посетители.

"Летние площадки должны быть оборудованы такой зоной с санитайзером, расстояние между столами должно быть 1,5 метра, соответственно мы не должны создавать очередей, следить за здоровьем и состоянием работников, для этого у нас есть такой журнал здоровья, каждые 4 часа мы проверяем температуру", – рассказал владелец сети ресторанов Константин Смолий.

Послаблення карантину у Львові: дивіться відео

Одесса

В Одессе уже начали работать непродовольственные магазины, салоны красоты, летние площадки кафе. Кроме этого, издание Odessa Online сообщает, что на Дерибасовской открылась ярмарка, но посетителям на входе измеряют температуру и предлагают обработать руки дезинфицирующими средствами.

Ослабление карантина в Одессе: фото Odessa Online