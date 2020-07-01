В Житомире с 1 июля ослабили карантинные ограничения. Городские власти разрешили возобновить работу торговых центров и гостиниц, а также проведение массовых и спортивных мероприятий.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба городского совета Житомира.

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Поэтому с 1 июля в Житомире снова заработают:

поликлиники и амбулатории;

заведения торгово-развлекательных центров. Однако, кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат

учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, заведения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

отели и гостиницы.

Впрочем ослабление произойдет с определенными ограничениями. Следовательно, горожане обязательно должны предварительно записаться в онлайн-режиме к врачу. Кроме этого, на время карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендуют ограничить контакты с посетителями медицинского персонала, в возрасте от 65 лет.

Также ТРЦ будут работать с ограниченными временем работы – до 22: 00.

Спортивные мероприятия пока будут проводить без зрителей. А массовые мероприятия будут проходить только на воздухе и с соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Что известно о коронавирусе на Житомирщине

За прошедшие сутки в Житомирской области коронавирус диагностировали у четырех жителей, а также зарегистрировали и рекордное количество выздоровлений – вирус одолели 82 человека.

В целом в области зафиксировали 1408 случаев инфицирования COVID-19.