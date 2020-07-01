У Житомирі з 1 липня послабили карантинні обмеження. Міська влада дозволила відновити роботу торгових центрів та готелів, а також проведення масових і спортивних заходів.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба міської ради Житомира.

Зверніть увагу Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Відтак з 1 липня в Житомирі знову запрацюють:

поліклініки та амбулаторії;

заклади торговельно-розважальних центрів. Однак, крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат

заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

готелі та хостели.

Утім послаблення відбудеться з певними обмеженнями. Відтак, містяни обов'язково мають попередньо записатися в онлайн-режимі до лікаря. Крім цього, на час карантину керівникам закладів охорони здоров’я рекомендують обмежити контакти з відвідувачами медичного персоналу, віком від 65 років.

Також ТРЦ працюватимуть з обмеженими часом роботи – до 22:00.

Спортивні заходи поки що проводитимуть без глядачів. А масові заходи проходитимуть лише на повітрі та з дотримання дистанції у 1,5 метри.

Що відомо про коронавірус на Житомирщині

За минулу добу в Житомирській області коронавірус діагностували у чотирьох жителів, а також зареєстрували й рекордну кількість одужань – вірус здолали 82 людини.

Загалом в області зафіксували 1408 випадків інфікування COVID-19.