Ослабление карантина, скандал в Черкассах – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 мая – Кабмин на внеочередном заседании продлил карантин до 22 мая. Однако определенные послабления будут действовать уже с 11 мая. Власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Это стало причиной для разгоревшегося скандала.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: Юлия Тимошенко улучшила материальное положение на 148 миллионов гривен. Ежесуточно Министерство здравоохранения сообщает о примерно 500 новых случаях выявления COVID-19.