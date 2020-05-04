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      Ослабление карантина, скандал в Черкассах – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 мая – Кабмин на внеочередном заседании продлил карантин до 22 мая. Однако определенные послабления будут действовать уже с 11 мая. Власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Это стало причиной для разгоревшегося скандала.

      Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

      Юлия Тимошенко улучшила материальное положение на 148 миллионов гривен.

      Ежесуточно Министерство здравоохранения сообщает о примерно 500 новых случаях выявления COVID-19.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Скандал Правительство Шмыгаля Новости Черкасс Гуд найт Юкрейн
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