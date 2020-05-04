Ослабление карантина, скандал в Черкассах – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 мая – Кабмин на внеочередном заседании продлил карантин до 22 мая. Однако определенные послабления будут действовать уже с 11 мая. Власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Это стало причиной для разгоревшегося скандала.
Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:
Юлия Тимошенко улучшила материальное положение на 148 миллионов гривен.
Ежесуточно Министерство здравоохранения сообщает о примерно 500 новых случаях выявления COVID-19.
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