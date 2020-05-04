Послаблення карантину, скандал у Черкасах – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 травня – Кабмін на позачерговому засіданні продовжив карантин до 22 травня. Однак певні послаблення діятимуть вже з 11 травня. Влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Це стало причиною для скандалу, який розгорівся.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Юлія Тимошенко покращила матеріальне становище на 148 мільйонів гривень. Щодоби Міністерство охорони здоров’я повідомляє про приблизно 500 нових випадків виявлення COVID-19.