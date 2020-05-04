Послаблення карантину, скандал у Черкасах – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 травня – Кабмін на позачерговому засіданні продовжив карантин до 22 травня. Однак певні послаблення діятимуть вже з 11 травня. Влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Це стало причиною для скандалу, який розгорівся.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
Юлія Тимошенко покращила матеріальне становище на 148 мільйонів гривень.
Щодоби Міністерство охорони здоров’я повідомляє про приблизно 500 нових випадків виявлення COVID-19.
Коментарі
Читайте також
3 травня , 17:27 Пожежа в Житомирській області: що відомо станом на зараз – фото і відео
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Для інших буде прикладом: що Зеленський сказав Тищенку через "Велюр"00:12
-
Голос Америки: Трамп озвучив збільшені прогнози смертності від COVID-19 у США00:00
-
У Зеленського пояснили, чому президент особисто зустрічав літак з вантажем для "Епіцентру"23:49
-
блогЄвропа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
Пропозиції партнерів