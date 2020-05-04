23:46
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Послаблення карантину, скандал у Черкасах – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 травня – Кабмін на позачерговому засіданні продовжив карантин до 22 травня. Однак певні послаблення діятимуть вже з 11 травня. Влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Це стало причиною для скандалу, який розгорівся.

      Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

      Юлія Тимошенко покращила матеріальне становище на 148 мільйонів гривень.

      Щодоби Міністерство охорони здоров’я повідомляє про приблизно 500 нових випадків виявлення COVID-19.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Скандал Уряд Шмигаля Новини Черкас Гуд найт Юкрейн
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Російський бойовик злив своє застілля на Донбасі у мережу: деталі
      сьогодні , 23:13 Російський бойовик злив своє застілля на Донбасі у мережу: деталі
      Михайло Макарук
      Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
      сьогодні , 22:00 Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
      Павло Ковтонюк