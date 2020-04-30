Ослабление карантина стартует также в Днепре
С 30 апреля в Днепре начали поэтапно ослаблять карантин. Таким образом, в городе возобновляют работу ряда предприятий, предоставляющих услуги населению.
Соответствующее решение приняла специальная комиссия. Как написал мэр Днепра Борис Филатов в фейсбуке, следовательно, в городе будет открыто:
- аптеки,
- супермаркеты,
- бакалеи,
- магазины с техникой,
- АЗС,
- банки,
- химчистки,
- СТО,
- мастерские по ремонту различного оборудования.
Кроме того, кафе и рестораны смогут работать как в формате доставки, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал. Также с 4 мая в городе открывают зеленые зоны и бульварные части улиц.
Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков.
"Поэтому единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены. Мы все живем в этом городе. И городские власти – на стороне людей", – отметил Филатов.