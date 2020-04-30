Ослабление карантина стартует также в Днепре

С 30 апреля в Днепре начали поэтапно ослаблять карантин. Таким образом, в городе возобновляют работу ряда предприятий, предоставляющих услуги населению.

Соответствующее решение приняла специальная комиссия. Как написал мэр Днепра Борис Филатов в фейсбуке, следовательно, в городе будет открыто:

аптеки,

супермаркеты,

бакалеи,

магазины с техникой,

АЗС,

банки,

химчистки,

СТО,

мастерские по ремонту различного оборудования.

Кроме того, кафе и рестораны смогут работать как в формате доставки, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал. Также с 4 мая в городе открывают зеленые зоны и бульварные части улиц.

Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков.

"Поэтому единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены. Мы все живем в этом городе. И городские власти – на стороне людей", – отметил Филатов.