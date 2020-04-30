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      Ослабление карантина стартует также в Днепре

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      Ослабление карантина стартует также в Днепре

      С 30 апреля в Днепре начали поэтапно ослаблять карантин. Таким образом, в городе возобновляют работу ряда предприятий, предоставляющих услуги населению.

      Соответствующее решение приняла специальная комиссия. Как написал мэр Днепра Борис Филатов в фейсбуке, следовательно, в городе будет открыто:

      • аптеки,
      • супермаркеты,
      • бакалеи,
      • магазины с техникой,
      • АЗС,
      • банки,
      • химчистки,
      • СТО,
      • мастерские по ремонту различного оборудования.

      Кроме того, кафе и рестораны смогут работать как в формате доставки, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал. Также с 4 мая в городе открывают зеленые зоны и бульварные части улиц.

      Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков.

      "Поэтому единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены. Мы все живем в этом городе. И городские власти – на стороне людей", – отметил Филатов.

      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Днепра Новости политики
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