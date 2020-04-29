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      Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

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      Шмыгаль о карантине в Украине
      Шмыгаль о карантине в Украине / 5 канал

      Денис Шмыгаль отметил, что карантин в Украине ослабят, но только тогда, когда количество больных коронавирусом не будет увеличиваться. Также он призвал политические силы и группы влияния не манипулировать и не призывать украинцев к протестам.

      Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем. Об этом премьер-министр сказал во время брифинга Кабмина, сообщает 24 канал.

      Важно Шмыгаль обнародовал 5 этапов выхода из карантина

      Шмыгаль добавил, что меньшее количество больных в Украине по сравнению с другими странами – заслуга карантинных мер, ответственности и соблюдения правил.

      Нашему правительству поступает много обращений относительно послаблений карантина. Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем, будьте в этом уверены. А безответственные призывы украинцев выйти из карантина досрочно подвергают всех опасности,
      – подчеркнул Шмыгаль.

      Он отметил, что правительство понимает, когда и какие шаги надо сделать. К тому же, Кабмин недавно презентовал 5 этапов выхода из карантина.

      Актуально Теперь это норма: Шмыгаль рассказал об "адаптивном карантине" после 11 мая

      Кабинет Министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина, сообщил Шмыгаль.

      Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано,
      сказал Шмыгаль.

      Премьер добавил, что даже после открытия всех заведений и возобновления работы транспорта маски и дистанцирование не исчезнут.

      5 етапів виходу України з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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