Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль отметил, что карантин в Украине ослабят, но только тогда, когда количество больных коронавирусом не будет увеличиваться. Также он призвал политические силы и группы влияния не манипулировать и не призывать украинцев к протестам.

Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем. Об этом премьер-министр сказал во время брифинга Кабмина, сообщает 24 канал.

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Шмыгаль добавил, что меньшее количество больных в Украине по сравнению с другими странами – заслуга карантинных мер, ответственности и соблюдения правил.

Нашему правительству поступает много обращений относительно послаблений карантина. Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем, будьте в этом уверены. А безответственные призывы украинцев выйти из карантина досрочно подвергают всех опасности,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что правительство понимает, когда и какие шаги надо сделать. К тому же, Кабмин недавно презентовал 5 этапов выхода из карантина.

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Кабинет Министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина, сообщил Шмыгаль.

Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано,

– сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что даже после открытия всех заведений и возобновления работы транспорта маски и дистанцирование не исчезнут.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала