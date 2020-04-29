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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Шмигаль про карантин в Україні
      Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

      Денис Шмигаль наголосив, що карантин в Україні послаблять, але лише тоді, коли кількість хворих на коронавірус не збільшуватиметься. Також він закликав політичні сили та групи впливу не маніпулювати і не закликати українців до протестів.

      Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Про це прем'єр-міністр сказав під час брифінгу Кабміну.

      Важливо Шмигаль оприлюднив 5 етапів виходу з карантину

      Шмигаль додав, що менша кількість хворих в Україні у порівнянні з іншими країнами, здобуток карантинних заходів, відповідальності і їх дотримання.

      До нашого уряду надходить багато звернень щодо послаблень карантину. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо, будьте в цьому впевнені. А безвідповідальні заклики українців вийти з карантину достроково наражають всіх на небезпеку,
      – наголосив Шмигаль.

      Він зазначив, що уряд розуміє коли і які кроки треба зробити. До того ж, Кабмін нещодавно презентував 5 етапів виходу з карантину.

      Актуально Відтепер – це норма: Шмигаль розповів про "адаптивний карантин" після 11 травня

      Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину, повідомив Шмигаль.

      Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять із 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано,
      – сказав Шмигаль.

      Прем'єр додав, що навіть після відкриття усіх закладів та відновлення роботи транспорту маски та дистанціювання не зникнуть. 

      5 етапів виходу України з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Новини України Денис Шмигаль
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