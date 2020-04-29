Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

Денис Шмигаль наголосив, що карантин в Україні послаблять, але лише тоді, коли кількість хворих на коронавірус не збільшуватиметься. Також він закликав політичні сили та групи впливу не маніпулювати і не закликати українців до протестів.

Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Про це прем'єр-міністр сказав під час брифінгу Кабміну.

Важливо Шмигаль оприлюднив 5 етапів виходу з карантину

Шмигаль додав, що менша кількість хворих в Україні у порівнянні з іншими країнами, здобуток карантинних заходів, відповідальності і їх дотримання.

До нашого уряду надходить багато звернень щодо послаблень карантину. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо, будьте в цьому впевнені. А безвідповідальні заклики українців вийти з карантину достроково наражають всіх на небезпеку,

– наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд розуміє коли і які кроки треба зробити. До того ж, Кабмін нещодавно презентував 5 етапів виходу з карантину.

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Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину, повідомив Шмигаль.

Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять із 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано,

– сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що навіть після відкриття усіх закладів та відновлення роботи транспорту маски та дистанціювання не зникнуть.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу