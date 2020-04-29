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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Маски, дезінфекція, соціальне дистанціювання будуть і після завершення карантину, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Адаптивний карантин в Україні після 11 травня - що відомо
      Карантин в Україні 2020 / Getty Images

      Кабінет Міністрів спільно з провідними українськими фахівцями розробили так званий план "адаптивного карантину". Це, зокрема, дозволить в разі спалахів COVID-19 в окремих областях посилюватимуть карантин саме там, а не по всій Україні.

      Такою інформацію під час позачергового засідання уряду поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. За його словами, умови такого плану вже обговорили на Раді економічного розвитку.

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      Водночас глава уряду наголосив, що це відбудеться вже після 11 травня.

      Мусимо усвідомити, що навіть після відкриття усіх закладів та транспорту діятимуть чимало обмежень. Зокрема, мовиться про носіння масок, дезінфекцію приміщень, а також соціальне дистанціювання. Відтепер – це норма,
      – наголосив Шмигаль.

      Відзначимо, що глава уряду не уточнив чи вносились конкретні зміни до попередньо озвученого плану уряду щодо виходу з карантину.

      Що передбачають 5 етапів виходу з карантину

      Прем’єр Денис Шмигаль раніше назвав умови виходу з карантину, а також етапність.

      • Перший етап. Відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу.
      • Другий етап. Відновлення побутового обслуговування населення, роботи закладів громадського харчування у форматі "з собою", спортивних залів і фітнес-центрів.
      • Третій етап. Запрацюють: спортивні і дитячі майданчики, метро (лише спецперевезення), міжміське транспортне сполучення у межах області. ТРЦ без розважальних зон, театри та кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку, заклади громадського харчування з відвідувачами.
      • Четвертий етап. Відновить роботу: метро і громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти, планова медична та стоматологічна допомога.
      • П'ятий етап передбачає припинення внутрішньої передачі вірусу. Після цього скасують інші обмеження, крім встановлених місцевою владою.

      вихід з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Денис Шмигаль Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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