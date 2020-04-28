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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Українці стали частіше виходити з дому попри карантин: результати соцопитування

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      Скільки українців виходять з дому попри карантин
      Скільки українців виходять з дому попри карантин / СарниNews

      Все частіше українці, попри карантинні обмеження, покидають свої домівки та виходять на вулицю. Дехто це робить один раз на день, але є й такі, що виходять з дому по декілька разів на добу.

      Лише кожен десятий українець (11% опитаних) намагається не виходити з дому під час карантину. Такі дані наводить соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування.

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      Натомість 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день. Ще 23% опитаних виходять один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів.

      "За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%", – йдеться у звіті соціологів.

      Вони також відзначають, що частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані.

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      Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.

      Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
      Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
      Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. 
      Терміни проведення: 24-25 квітня 2020 року.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Соціологічне дослідження Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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