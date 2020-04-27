Україна може повністю вийти з карантину швидше, ніж планували, – Шмигаль

У Кабміні сподіваються, що Україна почне виходити з карантину вже 11 травня, тобто розпочнеться перший етап. Щодо наступних, то вони – не прив’язані до конкретних дат, і їхній запуск залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус. Є імовірність, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як зауважив він у фейсбуці, все залежатиме від показників коронавірусу в Україні.

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Зокрема, може бути два шляхи розвитку ситуації:

якщо число інфікованих знижуватиметься, не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.

якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворив, то карантинні заходи знову можуть посилити.

Прем’єр додав, що він доручив кожному міністерству та відомству сформувати детальні роз’яснення, за яких умов мають працювати об’єкти та що будуть відкривати.

Так, Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість цієї середи, 29 квітня, ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширено, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи,

– зауважив очільник Кабміну.

За його словами, в уряді передбачають відкрити з обмеженнями деякі заклади на окремих етапах. І на кожному етапі ці обмеження будуть пом’якшувати.

Мовиться про:

заклади освіти,

кав’ярні,

спортивні зали

тощо.

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До слова, напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що за оптимістичних прогнозів можна буде пропустити один або навіть два етапи виходу з карантину.

Наразі карантин в Україні триває до 11 травня. Раніше в уряді наголошували, що повернення до нормального життя може відбутися за двох умов:

якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не зміниться або коливатиметься в межах 5%.

якщо лікарні буде заповнено пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

Важливо! Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків зараження COVID-19. На жаль, 220 осіб померли. Натомість 864 пацієнти одужали.



Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу