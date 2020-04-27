18:31
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Україна може повністю вийти з карантину швидше, ніж планували, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      У Кабміні сподіваються, що Україна почне виходити з карантину вже 11 травня, тобто розпочнеться перший етап. Щодо наступних, то вони – не прив’язані до конкретних дат, і їхній запуск залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус. Є імовірність, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно.

      Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як зауважив він у фейсбуці, все залежатиме від показників коронавірусу в Україні.

      До теми Шмигаль оприлюднив 5 етапів виходу з карантину

      Зокрема, може бути два шляхи розвитку ситуації:

      • якщо число інфікованих знижуватиметься, не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.
      • якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворив, то карантинні заходи знову можуть посилити.

      Прем’єр додав, що він доручив кожному міністерству та відомству сформувати детальні роз’яснення, за яких умов мають працювати об’єкти та що будуть відкривати.

      Так, Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість цієї середи, 29 квітня, ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширено, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи,
      – зауважив очільник Кабміну.

      За його словами, в уряді передбачають відкрити з обмеженнями деякі заклади на окремих етапах. І на кожному етапі ці обмеження будуть пом’якшувати.

      Мовиться про:

      • заклади освіти,
      • кав’ярні,
      • спортивні зали
      • тощо.

      Зверніть увагу Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

      До слова, напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що за оптимістичних прогнозів можна буде пропустити один або навіть два етапи виходу з карантину

      Наразі карантин в Україні триває до 11 травня. Раніше в уряді наголошували, що повернення до нормального життя може відбутися за двох умов:

      • якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не зміниться або коливатиметься в межах 5%.
      • якщо лікарні буде заповнено пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

      Важливо! Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків зараження COVID-19. На жаль, 220 осіб померли. Натомість 864 пацієнти одужали.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Карантин та церква в Україні: чому свята стали випробуванням
      сьогодні , 18:26 Карантин та церква в Україні: чому свята стали випробуванням
      Новини про коронавірус 27 квітня: в Україні запрацюють ринки, світ повертається до життя
      сьогодні , 18:25 Новини про коронавірус 27 квітня: в Україні запрацюють ринки, світ повертається до життя
      Соломія Ніколайчук