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      Україна може пропустити кілька етапів виходу з карантину, – Ляшко

      -
      Віктор Ляшко
      Віктор Ляшко / Лівий берег

      У разі стабілізації ситуації з коронавірусом Україна може швидше повернутись до нормального життя. На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, за оптимістичних прогнозів можна буде пропустити один або навіть два етапи виходу з карантину

      Про таку зміну плану виходу з карантину можна буде говорити лише тоді, якщо відбудеться стрімке зниження кількості хворих на COVID-19. Про це Віктор Ляшко повідомив в ефірі ICTV.

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      Якщо у нас буде стрімке зниження кількості хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап,
      – сказав Ляшко.

      Зазначимо, що наразі уряд продовжив карантин до 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину. який складається з 5 етапів. Проте реалізація цього плану можлива лише за 2 умов:

      • По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%.
      • По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

      етапи виходу
      Етапи виходу з карантину / Інфографіка Кабміну 

      Важливо! Станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 8 617 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 209 пацієнтів померли, ще 840 хворих – одужали.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Віктор Ляшко Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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