Україна може пропустити кілька етапів виходу з карантину, – Ляшко

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Якщо у нас буде стрімке зниження кількості хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап,

– сказав Ляшко.

Зазначимо, що наразі уряд продовжив карантин до 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину. який складається з 5 етапів. Проте реалізація цього плану можлива лише за 2 умов:

По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%.

По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.



Етапи виходу з карантину / Інфографіка Кабміну

Важливо! Станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 8 617 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 209 пацієнтів померли, ще 840 хворих – одужали.