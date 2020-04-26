Україна може пропустити кілька етапів виходу з карантину, – Ляшко
У разі стабілізації ситуації з коронавірусом Україна може швидше повернутись до нормального життя. На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, за оптимістичних прогнозів можна буде пропустити один або навіть два етапи виходу з карантину
Читайте також Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Якщо у нас буде стрімке зниження кількості хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап,
– сказав Ляшко.
Зазначимо, що наразі уряд продовжив карантин до 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину. який складається з 5 етапів. Проте реалізація цього плану можлива лише за 2 умов:
- По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%.
- По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.
Етапи виходу з карантину / Інфографіка Кабміну
Важливо! Станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 8 617 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 209 пацієнтів померли, ще 840 хворих – одужали.