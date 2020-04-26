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      Украина может пропустить несколько этапов выхода из карантина, – Ляшко

      - Читати новину українською
      Виктор Ляшко
      Виктор Ляшко / Левый Берег

      В случае стабилизации ситуации с коронавирусом Украина может быстрее вернуться к нормальной жизни. По мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, по оптимистичным прогнозам можно будет пропустить один или даже два этапа выхода из карантина

      О таком изменении плана выхода из карантина можно будет говорить только тогда, если произойдет резкое снижение количества больных COVID-19. Об этом Виктор Ляшко сообщил в эфире ICTV.

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      Если у нас будет резкое снижение количества больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап,
      – сказал Ляшко.

      Отметим, что сейчас правительство продолжило карантин до 11 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина. который состоит из 5 этапов. Однако реализация этого плана возможна только при 2 условиях:

      • Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.
      • Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

      етапи виходу

      Этапы выхода из карантина / Инфографика Кабмина

      Важно! По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировано 8 617 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 209 пациентов умерли, еще 840 больных – выздоровели.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Виктор Ляшко Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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