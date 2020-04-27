Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

Кабінет Міністрів України опрацьовує відкриття продовольчих ринків з дотриманням правил боротьби з поширенням коронавірусу. Президент Володимир Зеленський схвалив розгляд цього питання на наступному засіданні уряду.

Питання відкриття ринків обговорювалося під час позачергового засідання у в Офісі Президента України.

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Тут мовиться про можливе відкриття понад 280 критих продовольчих ринків. Вони забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. Коронавірус втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно,

– наголосив Володимир Зеленський.

Тож глава держави запропонував встановити для ринків нові правила і дозволити їх відкрити. Мовляв, потрібно вчитися жити у нових умовах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків розглянути вже в середу, 29 квітня. Це дозволить почати відкривати ринки вже до кінця цього тижня.

Разом з відкриттям ринків уряд пропонує встановити чіткі обмеження, які повинні не дозволити поширення коронавірусу, а також санкції за їхнє недотримання.

Денис Шмигаль у своєму телеграмі також розповів, що Міністерство охорони здоров'я та Мінекономіки вже розробили для ринків чіткі критерії роботи та алгоритм контролю за їхнім дотриманням.

"Мовиться про відкриття понад 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи", – розповів прем'єр.



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