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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      Украина может полностью выйти из карантина быстрее, чем планировали, – Шмыгаль

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль
      Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

      В Кабмине надеются, что Украина начнет выходить из карантина уже 11 мая, то есть начнется первый этап. Что касается следующих, то они – не привязаны к конкретным датам, и их запуск будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом. Есть вероятность, что второй, третий или четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

      Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как отметил он в фейсбуке, все будет зависеть от показателей коронавируса в Украине.

      К теме Шмыгаль обнародовал 5 этапов выхода из карантина

      В частности, может быть два пути развития ситуации:

      • если число инфицированных будет снижаться, не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.
      • если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества больных, то карантинные мероприятия вновь могут усилить.

      Премьер добавил, что он поручил каждому министерству и ведомству сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты и что будут открывать.

      Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность в эту среду, 29 апреля, принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы,
      – отметил глава Кабмина.

      По его словам, в правительстве предусматривают открыть с ограничениями некоторые заведения на отдельных этапах. И на каждом этапе эти ограничения будут смягчать.

      Речь идет о:

      • учебные заведения,
      • кафе,
      • спортивные залы,
      • тому подобное.

      Обратите внимание Сначала продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

      К слову, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что при оптимистическим прогнозам можно будет пропустить один или даже два этапа выхода из карантина.

      Сейчас карантин в Украине продолжается до 11 мая. Ранее в правительстве говорили, что возвращение к нормальной жизни может произойти при двух условиях:

      • если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не изменится или будет колебаться в пределах 5%.
      • если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

      Важно! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 220 человек скончались. Зато 864 пациенты выздоровели.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Украине продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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