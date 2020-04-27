Украина может полностью выйти из карантина быстрее, чем планировали, – Шмыгаль

В Кабмине надеются, что Украина начнет выходить из карантина уже 11 мая, то есть начнется первый этап. Что касается следующих, то они – не привязаны к конкретным датам, и их запуск будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом. Есть вероятность, что второй, третий или четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как отметил он в фейсбуке, все будет зависеть от показателей коронавируса в Украине.

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В частности, может быть два пути развития ситуации:

если число инфицированных будет снижаться, не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.

если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества больных, то карантинные мероприятия вновь могут усилить.

Премьер добавил, что он поручил каждому министерству и ведомству сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты и что будут открывать.

Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность в эту среду, 29 апреля, принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы,

– отметил глава Кабмина.

По его словам, в правительстве предусматривают открыть с ограничениями некоторые заведения на отдельных этапах. И на каждом этапе эти ограничения будут смягчать.

Речь идет о:

учебные заведения,

кафе,

спортивные залы,

тому подобное.

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К слову, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что при оптимистическим прогнозам можно будет пропустить один или даже два этапа выхода из карантина.

Сейчас карантин в Украине продолжается до 11 мая. Ранее в правительстве говорили, что возвращение к нормальной жизни может произойти при двух условиях:

если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не изменится или будет колебаться в пределах 5%.

если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

Важно! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 220 человек скончались. Зато 864 пациенты выздоровели.



Карантин в Украине продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала