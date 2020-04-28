Украинцы стали чаще выходить из дома несмотря на карантин: результаты соцопроса
Все чаще украинцы, несмотря на карантин, покидают свои дома и выходят на улицу. Некоторые это делает один раз в день, но есть и такие, которые выходят из дома по несколько раз в сутки.
Только каждый десятый украинец (11% опрошенных) старается не выходить из дома во время карантина. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса.
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29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день. Еще 23% опрошенных выходят один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней.
"За последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%", – говорится в отчете социологов.
Они также отмечают, что чаще находятся дома женщины, пожилые и самые бедные опрошенные.
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В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Сроки проведения: 24-25 апреля 2020 года.