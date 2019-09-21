"Ослабляет позиции": Фесенко предупредил Зеленского о последствиях связи с Коломойским

Связь президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским может ослабить его позиции на предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом.

Такое мнение озвучил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, это подтверждает повышенное внимание западной прессы к этой проблеме.

Так, он напомнил о выходе 18 сентября соответствующей статьи в авторитетном французском издании Le Monde. В ней говорится о чрезмерном и чрезвычайно негативном влиянии Коломойского на Зеленского и его окружения.

"Судя по вопросам иностранных журналистов, которые я получаю в последнее время, такие материалы сейчас появятся и в ряде других западных СМИ. Подозрения относительно негативного влияния Коломойского на Зеленского особенно активизировались после появления Коломойского в Офисе президента и на форуме YES, суеты вокруг Приватбанка, криминальных инцидентов с Гонтаревой и скандальной налоговой реформы (в том числе законопроекта 1210) "Слуги народа" Гетманцева, которого все больше ассоциируют с лоббистским влиянием Коломойского", – пишет Фесенко.

Он подчеркнул, что все эти факты вызывают рост тревоги и в Украине, и у ее зарубежных партнеров. Поэтому, считает Фесенко, это должно настораживать и самого президента Зеленского, так как крайне негативно отражается на его имидже на Западе.

"К сожалению, накануне визита президента Зеленского в Генассамблею ООН и встречи с Трампом и другими мировыми лидерами, тема Коломойского существенно ослабляет позиции нашего президента", – резюмировал он.