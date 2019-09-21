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      "Послаблює позиції": Фесенко попередив Зеленського про наслідки зв'язку з Коломойським

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      Фесенко попередив Зеленського про наслідки зв'язку з Коломойським
      Фесенко попередив Зеленського про наслідки зв'язку з Коломойським / Фото з соціальних мереж

      Зв'язок президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським може послабити його позиції на майбутній зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

      Таку думку озвучив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, це підтверджує підвищена увага західної преси до цієї проблеми.

      Так, він нагадав про вихід 18 вересня відповідної статті в авторитетному французькому виданні Le Monde. У ній йдеться про надмірний і надзвичайно негативний вплив Коломойського на Зеленського та його оточення.

      "Судячи з питань іноземних журналістів, які я отримую останнім часом, такі матеріали зараз з'являться і в низці інших західних ЗМІ. Підозри щодо негативного впливу Коломойського на Зеленського особливо активізувалися після появи Коломойського в Офісі президента і на форумі YES, метушні довкола ПриватБанку, кримінальних інцидентів з Гонтаревою і скандальної податкової реформи (в тому числі законопроекту 1210) "слуги народу" Гетманцева, якого дедалі більше асоціюють з лобістським впливом Коломойського", – пише Фесенко.

      Він підкреслив, що всі ці факти викликають зростання тривоги і в Україні, і у її зарубіжних партнерів. Тому, вважає Фесенко, це повинно насторожувати і самого президента Зеленського, адже вкрай негативно відображається на його іміджі на Заході.

      "На жаль, напередодні візиту президента Зеленського на Генасамблею ООН і зустрічі з Трампом та іншими світовими лідерами, тема Коломойського істотно послаблює позиції нашого президента", – резюмував він.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп Ігор Коломойський
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